Годовщина обороны Киева. Как ВСУ сохранили столицу и заставили ВС РФ бежать с севера Украины

Через год после успешного контрнаступления ВСУ кажется естественным, что ВС РФ проиграли под Киевом. Однако аналитические исследования битвы показывают, что у российских сил было в 12 раз больше сил и средств. Фокус собрал важные этапы боев во время оборонной кампании начала 2022 года.

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Успешная оборонительная операция украинской армии на севере страны стала одним из решающих моментов в полномасштабной российско-украинской войне. Киев — столица Украины, поэтому вражеские силы с первого дня попытались Силами спецопераций и десантом окружить и быстро захватить стратегически важный город. Фокус составил список определяющих сражений за Киев.

Битва за Киев – российские силы преобладали в 12 раз

Почти через 10 месяцев после того, как украинские военные отразили север Украины, включая Киев, стало понятно, насколько тяжелой была ситуация. В Королевском институте оборонных исследований в ноябре 2022 года написали, что российские силы в 12 раз превосходили украинские. Обзорную статью по обороне столицы писал украинский генерал Михаил Забродский вместе с западными и украинскими коллегами.

Оказалось, что в первоочередном плане российских оккупантов было оккупировать всю Украину максимум за 10 дней. Россия смогла сосредоточить преобладающие силы в технике и оружии, однако войска оказались не готовы к эффективному выполнению плана. Самым большим недостатком, который выделили авторы, называют отсутствие логистики. Также Служба безопасности Украины смогла вовремя найти и нейтрализовать российские группы, которые должны были уничтожить украинскую власть.

Карта контроля ВС РФ вокруг Киева 21 марта 2022 года

Низкая компетентность и уровень подготовки российских войск, а также эффективные действия украинского военного руководства, позволили разрушить планы Кремля по полной оккупации Украины. В начале полномасштабного вторжения в украинской армии количество артиллерийских средств было лишь в два раза меньше российского, что также помогло эффективно отражать российские наступательные силы, отмечают аналитики.

Оборона Киева — хронология битвы

Утро 24 февраля

Как и в большинстве украинских городов, российские ракеты начали прилетать по Киеву и области. Утро началось с паники людей, очередей в супермаркеты и ТЦК, где было решено раздать легкое стрелковое оружие для обороны города. Киевляне готовились к обороне. На дорогах города кое-где виднелись колонны бронетехники, которая выдвигалась на установленные рубежи.

Бои начались в области. Российские войска наступали даже с территории Беларуси, что, как потом признавали в Минобороны, стало неожиданностью для Украины. Однако военные готовились к обороне, поэтому удалось сохранить авиацию и личный состав армии.

Наступление ВС РФ из Беларуси и захват Чернобыльской АЭС

Российские оккупанты начали движение большими колоннами не только со стороны своей территории, но и из Беларуси. По данным НАТО, по состоянию на 3 февраля 2022 года РФ сосредоточила в Беларуси 30-тысячную группировку, которая почти вся была брошена в наступление против Украины.

35-я гвардейская армия вместе с 36-й гвардейской армией зашли с белорусской стороны на украинскую территорию. Именно последняя и захватила в первый же день Чернобыльскую атомную электростанцию, несмотря на сопротивление Национальной гвардии. Из-за артиллерийских обстрелов в Украине заявляли, что были повреждены места хранения радиоактивных отходов, до конца суток 24 февраля Украина заявила о потере контроля над Чернобылем и Припятью.

Репортаж после увольнения Чернобыльской АЭС

Высадка элитных десантников РФ в Гостомеле

Все того же 24 февраля российская армия проводит операцию по высадке десанта и спецназовцев в аэропорту Гостомель, где базировались самолеты "Антонова". Сначала оккупанты применили 34 вертолета, которые ударили по местам потенциальной обороны. После этого 18 Ми-8 перебросили около 300 элитных десантников. Украинские военные дали жесткий отпор оккупантам. Бомбардировщики Су-24М повредили взлетно-посадочную полосу, чтобы после вертолетов РФ не высадила еще больше сил с военно-транспортных самолетов Ил-76.

В ходе боев российские оккупанты уничтожили самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрия", который оставался в одном из ангаров на аэродроме. Силы обороны Украины уничтожали элитные подразделения оккупантов. ВС РФ смогли захватить взлетно-посадочную полосу, однако она была непригодна для использования. Весь март бои шли в районе самого населенного пункта в Гостомеле и у аэродрома.

"Мы начали готовиться к защите аэропорта где-то за неделю. Мы владели разведывательной информацией и понимали, что все уже началось, и началось с той стороны очень активно", — говорил старший офицер ССО, командовавший обороной аэропорта.

Украинские военные уже тогда столкнулись с тактикой волн пехоты. Как вспоминает офицер, российские волны следовали одна за другой. Спецназовцы отдыхали по 2-3 часа в сутки. Все остальное время они находились в боях с оккупантами.

Подрыв дамбы на реке Ирпень

Событие с подрывом дамбы официально почти не освещалось во время первых недель полномасштабного вторжения РФ в Украину. Дамба находится на въезде в деревню Демидов возле Козаровичей. Ее взорвали 25 февраля, чтобы не дать продвигаться российским войскам.

Спутниковое изображение подрыва дамбы Фото: texty.org.ua

Для подрыва плотины заложили около 500 кг взрывчатки — это позволило пробить метровую пробоину в дамбе. Вода хлынула из Киевского водохранилища. Но план стработал частично. Из-за плохой коммуникации кто-то поднял заслон дамбы напротив хутора Красный перед Мощуном. Вода не доходила туда, а оккупанты начали устанавливать переправы. Поэтому пришлось взорвать и вторую дамбу, чтобы исправить ситуацию. Затем военные решили поднять уровень Киевского водохранилища и на Киевской ГЭС. Это позволило поднять уровень воды не только в Ирпене, но и у рек Здвиж и Тетерев. Благодаря этому российская техника застряла.

"Подходы к понтонам стали сплошным болотом. На поле застряло очень много техники. Некоторую технику они еще успели сами эвакуировать под обстрелами, а другую даже не смогли забрать, потому что она там застряла полностью — ее уже затрофеили наши", — рассказывает советник командующего Сухопутными войсками ВСУ на общественных началах Александр "Тихоход" Дмитриев.

Были уничтожены две из трех переправ оккупантов.

Разлив реки Ирпень в районе Демидова-Козаровичей после успешного подрыва дамбы

Российских захватчиков это остановило от дальнейшего продвижения на Мощун, где было одно из главных сражений, которое спасло Киев.

64-километровая колонна войск РФ и уничтожение вертолетов над Киевским водохранилищем

Спутниковый снимок Maxar Technologies, опубликованный 28 февраля 2022 года, показал, что российские войска направляют на север Киева 64-километровую колонну бронетехники и других транспортных средств. В западных СМИ писали, что это представляет огромную угрозу для столицы. На Западе были уверены, что Киев будет захвачен через 3 дня.

Огромная колонна техники ВС РФ

Также 1 марта в телеграмм-каналах появилось видео, как около 17 российских вертолетов летели над Киевским водохранилищем. Украинские военные с переносными зенитно-ракетчиками начали уничтожать вражескую авиацию. Был сбит по меньшей мере один из них. Позже остатки вертолета подняли со дна водохранилища.

Момент уничтожения вертолетов РФ над Киевским водохранилищем

Важнейший этап обороны Киева: битва за Мощун

Как признал командующий Сухопутными войсками и обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский, битва за Мощун стала решающим этапом в обороне Киева. В начале марта 2022 года российские войска смогли захватить плацдарм в районе Мощуна. По словам генерала, это был чрезвычайно опасный участок, открывавший дорогу на Киев. Ситуация была критической, поэтому туда направили все резервы, которые были тогда в распоряжении.

"В значительной степени именно благодаря успешной обороне Киева мировые лидеры поверили в силу украинского народа и могущество украинского войска и стали значительно активнее помогать нам вооружением, военной техникой, всем необходимым", — заявлял Сырский 16 февраля 2023 года.

5-6 марта российские элитные подразделения столкнулись с огромным сопротивлением ВСУ в Ирпене и других районах к западу от Киева. Поэтому свои силы оккупанты бросили на захват Мощуна. 11 марта начался массированный штурм населенного пункта. Российские войска применяли тактику огневого вала, чтобы заставить украинских защитников отступать. Так прошло несколько дней, за которые они смогли захватить часть населенного пункта. Как вспоминает командир 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Александр "Славян" Вдовиченко, битва за Мощун выглядела адски.

Александр Сырский в Мощуне

"Сюда опустился ад. Вот такое ощущение, что все, что есть плохое, все, что является злом, горем, опустилось на этот небольшой участок местности. В боях за Киев встретил лучших сыновей и дочерей Украины", — вспоминает "Славян" .

Он отметил, что решение оборонять Мощун приняло высшее руководство, потому что дальше был прямой путь на столицу. Штурмовали поселок 76-я и 98-я десантные дивизии, 155-я бригада морской пехоты РФ, а также Силы специального назначения.

Интервью командира 72-й бригады об обороне Мощуна

Силы обороны Украины смогли выстоять и не дали оккупантам прорваться дальше. 21 марта село полностью освободили. Российские войска, как установили журналисты, потеряли сотни бойцов элитных дивизий ВДВ. Среди них были оккупанты со званием "Герой Российской Федерации" и 5 бойцов с медалями "За возвращение Крыма".

Оборона Чернигова и Сум

Успешная оборона Киева произошла еще и потому, что украинские военные смогли удержать Сумы и Чернигов от превосходящих сил российских оккупантов. Они не смогли захватить областные центры и не смогли обойти их. Каждый день оккупанты обстреливали города, разрушали жилые дома, но несмотря на это все Сумы и Чернигов в тяжелейших условиях смогли выстоять и оттянуть на себя часть сил и средств.

Украинское контрнаступление — начало освобождения севера

Защитники Киевской области не стояли в глухой обороне и постоянно контратаковали вражеские силы. Кое-где продвижение украинских военных было небольшим, однако со второй половины марта российских оккупантов все больше оттесняли от Киева. Сначала им дали зайти вглубь украинских территорий, а затем начали отрезать от путей сообщения. Это позволило обескровить российские силы и эффективно истреблять их в дальнейшем.

21 марта Вооруженные силы освободили поселок Макаров, за следующую неделю окружили Ирпень, Гостомель и Бучу. Уже тогда было известно, что оккупанты занимаются мародерством отбирая у людей продукты, лекарства и даже средства гигиены.

Жители встречают подразделения ВСУ на освобожденных территориях Фото: Суспiльне

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами сказал, что самый страшный день для него за время полномасштабной войны — это приезд в Бучу, когда всем стало понятно, что натворили оккупанты. Уже сейчас известно, что только в Буче оккупанты убили 1 400 мирных людей.

28 марта освободили Ирпень;

31 марта освободили Бучу;

2 апреля освободили Гостомель.

Во время контрнаступления украинские военные захватывали многочисленные трофеи, остававшиеся после себя силы ВС РФ.

Первый "жест доброй воли"

29 марта в Минобороны РФ анонсировали "кардинальное сокращение активности" на севере Украины. Заявление проходило на фоне переговоров между Москвой и Киевом в Турции. В РФ назвали эти действия "повышением доверия между сторонами". Однако ныне военные сходятся на том, что это был не жест доброй воли, а разгром оккупантов. Украинские военные сожгли логистику врага, поэтому множество войск могло остаться без средств для ведения боевых действий.

Полностью Киевская область была освобождена 2 апреля. Подразделения ВСУ вышли на границу с РФ, однако приграничные регионы до сих пор подвергаются обстрелам ВС РФ, которые наносятся с вражеской территории.