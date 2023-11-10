Последствия потерь С-400: ВС РФ вынуждены изменить стратегию размещение средств ПВО, — аналитики

По данным экспертов, к концу октября российские силы потеряли четыре дорогостоящих ЗРК С-400. Такой результат свидетельствует о последовательности и детальной проработке ВСУ своей стратегии по ослаблению российской ПВО.

Россия будет вынуждена перестроить свои важнейшие компоненты ПВО после потерь зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-400. Для поддержания контроля над Украиной военное командование РФ, вероятно, будет вынуждено перераспределить свои системы ПВО, которые обычно обеспечивают безопасность удаленных регионов России. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

В последнее время российские дорогостоящие системы С-400 стали объектом атак украинских сил. Обозреватели Bulgarian Military пишут, что к концу октября Вооруженные силы Украины уничтожили четыре российских комплекса С-400 с помощью дальнобойных тактических ракет ATACMS, предоставленных Соединенными Штатами.

Военные эксперты проанализировали тактику украинских сил и пришли к выводу, что ВСУ эффективно "выбивают" российские средства ПВО, демонстрирую последовательность и детальную проработку своей стратегии.

Эксперты подчеркнули, что ЗРК С-400 обладает максимальной дальностью стрельбы в 400 км, поэтому цель украинских ударов по этим системам — дестабилизировать фронтовую стратегию России и сорвать ряд ее оперативно-тактических расчетов на поле боя.

В результате россияне будут вынуждены изменить схему расположений своих средств ПВО, оттягивая их ближе к границам, что приведет к пробелам в воздушной защите, особенно на дальних рубежах.

Также аналитики отмечают, что Россия на протяжении многих лет уделяет первостепенное внимание созданию устойчивой, современной и дальнобойной системы ПВО, считая ее одним из важнейших элементов своей военной доктрины. Однако вынужденное перераспределение ключевых ресурсов ПВО говорит о перенапряжении Вооруженных сил РФ и последующих проблемах, с которыми они столкнулись при организации безопасности на обширных территориях.

"Удар, нанесенный украинскими войсками по современным зенитным каналам, привел к существенному снижению их возможностей по противовоздушной обороне. Это потребовало изменения стратегического позиционирования, что нарушило различные прогнозы, связанные с планированием боевых действий", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что российские военные используют системы С-400 в комплексе с самолетом дальнего обнаружения А-50. При этом эти системы ПВО ведут огонь ракетами 40Н6 с дальностью поражения 380 км, в которых используются комбинированное активное и полуактивное наведение на цель.