Танки, БМП, САУ и вертолеты: Чехия рассекретила список военной помощи для Украины

В список военной помощи попала техника как советского производства, так и современные боеприпасы. Также Чехия передала Украине лекарства и перевязочные материалы.

Чешская Республика передала Украине для войны против России военную технику из собственных армейских запасов. Сумма военной помощи составила более 6 млрд крон (241,5 млн евро). Минобороны Чехии обнародовало список техники для Украины, который был долгое время засекречен. Что именно передала Чешская республика, сообщает издание radio.cz.

В список военной помощи, переданной с февраля 2022 года по октябрь 2023 года, попала техника как советского производства, так и современные боеприпасы.

Что передала Чехия Украине:

4 вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства;

4,2 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия;

128 минометов 1971-79 годов выпуска;

17400 минометных снарядов,

62 танка 1968, 1977, 1977, 1985-1989, 1993 годов производства;

13 самоходных гаубиц выпуска 1980- 1986 годов;

131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1989 год, в 1993 и в 1999 годах и многое другое.

Также в Украину Чехией поставлялись перевязочные материалы и лекарства.

Напомним, что Силы обороны получили чешскую версию РСЗО "Град" — Striga. Они могут вести стрельбу израильскими высокоточными снарядами Accular-122.

Ранее сообщалось, что Украина будет сотрудничать с Чехией в исследовании трофейного вооружения ВС РФ. Киев и Прага договорились углублять сотрудничество в оборонной сфере и будут исследовать как трофейную технику РФ, так и разрабатывать совместно новую.