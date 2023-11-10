Чешские оружейники представили компактный пистолет-пулемет CZ Scorpion EVO 3 S2 micro (фото)

Создатели нового образца пошли путем минимизации габаритов. Но несмотря на это пистолет-пулемет сохранил возможность установки планки Picatinny и сохранил кучность стрельбы за счет спирального пламегасителя.

В серии чешских пистолетов-пулеметов CZ Scorpion EVO 3 появилась новая более компактная модель CZ Scorpion EVO 3 S2 micro, который в пробной версии разработан под калибр 9×19. Об этом 10 ноября сообщило издание Military Leak.

Новое стрелковое оружие является прямым наследником одноименного очень успешного пистолета-пулемета CZ Scorpion EVO 3, который представлен на рынке с 2011 года.

В данной модели разработчики пошли путем минимизации габаритов оружия при максимальном сохранении удобства, безопасности обращения, а также высокой производительности и точности.

Главная особенность S2 micro — ствол длиной 140 мм, оснащенный спиральным трехщелевым пламегасителем, конструкция которого основана на пламегасителе, установленном на винтовке CZ Bren 2. Также S2 micro оснащен коротким цевьем из высокопрочного алюминиевого сплава с большим количеством монтажных отверстий Для надежного и безопасного удержания оружия в руках на нижней части цевья имеется защитный кожух.

Как и все модели серии CZ Scorpion EVO 3 в стандартную комплектацию этой ультракомпактной модели входит длинная планка Picatinny, предназначенная в первую очередь для установки оптики.

Новый S2 micro выпускается в двух вариантах: со складным или телескопическим плечевым прикладом с гнездом QD для крепления быстросъемной петли и с удлиненной верхней частью ствольной коробки.

Основные особенности CZ Scorpion EVO 3 S2 micro:

двусторонний ручной предохранитель;

регулируемая рукоятка перезарядки;

верхняя часть ствольной коробки и корпус спускового механизма изготовлены из высокопрочного полимера, армированного стекловолокном;

крепление Picatinny на верхней части ствольной коробки;

дюралюминиевое цевье с интерфейсами M-LOK и Picatinny;

ствол длиной 140 мм со спиральным пламегасителем;

регулируемый диоптрический прицел;

складной/телескопический плечевой приклад с гнездом QD;

магазин на 10 патронов, идентичный тому, что поставляется с CZ Scorpion EVO 3 S1.

Ранее сообщалось, что на вооружении 61-й отдельной механизированной Степной бригады ВСУ появились чешские РСЗО Striga. Чешские установки оснащены рядом систем, которые значительно повышают точность и скорость развертывания машины.