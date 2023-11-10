"Акула" сразу, "Серна" — боролась": в ГУР подтвердили, что пораженные катера РФ пошли на дно (фото)

Украинская сторона проводила доразведку результатов спецоперации в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

Пораженные в оккупированном Крыму в ночь на 10 ноября десантные катера россиян пошли на дно. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что украинская сторона проводила доразведку результатов спецоперации в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма. Полученные данные свидетельствуют, что в результате атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли Черноморского флота РФ — уничтожены.

"Согласно полученным новым разведданным, поражение получили два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 "акула", другой более новый — проекта 11770 "серна". В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: "акула" — сразу, "серна" — еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула", — говорится в сообщении.

Поражение двух катеров РФ в Крыму

В ночь на 10 ноября в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В результате атаки дронов успешно поражены малые десантные корабли Черноморского флота Российской Федерации.

Позже в ГУР подтвердили поражение двух российских скоростных десантных катеров. Главное управление разведки проводило эту операцию.

На одном из катеров кроме членов экипажа были и военные, которые загрузились на борт для участия в секретной десантной операции незадолго до удара. В результате, погибли четверо членов экипажей катеров и 17 десантников.