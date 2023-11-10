Руины домов и танк ВСУ: журналисты росСМИ побывали в оккупированном Северодонецке (фоторепортаж)

В оккупированный россиянами город вернулся Николай Моргунов, который перешел на сторону РФ восемь лет назад, рассказали журналисты. СМИ показали местных людей пожилого возраста, которые согласились жить под властью россиян.

Город Северодонецк в Луганской области заполнен руинами домов, по которым стреляла артиллерия ВС РФ во время боевых действий. В домах до сих пор живут люди, которых окружает российские агитационные плакаты, наклеенные на бигборды. О деталях жизни в оккупированном городе рассказало издание The Moscow Times.

Журналисты издания прошлись по улицам Северодонецка и увидели тысячи домов, пробитых снарядами и обожженных пожарами. На стенах домов заметили надписи об отсутствии мин и наличии живых людей — это следы боевых действий, которые происходили здесь в 2022 году. "Здесь нет мин" и "Здесь живут люди", — предупреждали местные.

Разрушенные дома Северодонецка Фото: The Moscow Times

В кадр также попал украинский танк, который до сих пор стоит под многоэтажкой.

Танк ВСУ среди руин Северодонецка среди руин Северодонецка Фото: The Moscow Times

Издание отмечает, что в городе, как уверяют представители оккупационных властей, до сих пор проживает около 30 тыс. человек — то есть треть тех, кто до войны жил в 100-тысячном Северодонецке. Утверждается, что во время боевых действий погибло 1 тыс. человек и разрушено 80% домов.

Люди, которые остались в Северодонецке Фото: The Moscow Times

Журналисты пообщались с местными. Среди собеседников — 59-летний Олег, живущий в руинах многоэтажки, 64-летний Андрей, продающий сигареты и имеющих родственников в Германии. Тем временем на улицах стоят яркие бигборды от партии "Единая Россия", на которых в разрушениях обвиняют украинцев.

Бигборды РФ в Северодонецке Фото: The Moscow Times

В кадр также попал руководитель оккупационной администрации Северодонецка — Николай Моргунов. По словам журналистов, 52-летний мужчина еще в 2014 году оказался на этой же должности во время первой оккупации населенного пункта. Через 9 лет он вернулся в город и теперь руководит его руинами.

В Северодонецке электроснабжение, водоснабжение, отопление восстановлено лишь частично, говорится в репортаже росСМИ. Кроме того, полностью отключена мобильная связь: оккупанты боятся, что силы сопротивления наведут на российские базы украинские ракеты.

Николай Моргунов, глава оккупационной администрации Северодонецка Фото: The Moscow Times

Бои за Северодонецк — детали

Северодонецк попал в оккупацию 25 июня 2023 года, а оборона города длилась около месяца. В течение более года линия фронта продвинулась от него на 12 км на запад, свидетельствует онлайн-карта боевых действий. Также в сети можно найти другую карту, на которой обозначены все разрушенные объекты в городе.

Ситуация на линии фронта возле Северодонецка по состоянию на 10 ноября 1023 года Фото: DeepStateMAP

В ноябре 2023 года украинские разведчики рассказали некоторые детали боев под Северодонецком, которые происходили летом 2022 года. В частности, в городе побывал лично глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов — составлял план действий спецподразделения ГУР.

Как свидетельствует отчет Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 10 ноября 2023 года, ВС РФ пытаются атаковать позиции Сил обороны на расстоянии 12-15 км от Северодонецка в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

Между тем военные аналитики ISW прогнозируют, что вскоре ВС РФ будут пытаться в третий раз оккупировать город в 100 км к юго-западу от Северодонецка — город Авдеевку. Указывают, что россияне в очередной раз используют тактику "мясных штурмов".

Напоминаем, эксперт объяснил, что нужно иметь Украине, чтобы полностью обезвредить ЧФ РФ в Черном море. Между тем для удара по десантным кораблям России, которые состоялись в ноябре 2023 года, использовали особенно тихие морские дроны, рассказали СМИ.