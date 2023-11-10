Россияне перехватили инициативу в Луганской и Донецкой областях, — разведка Эстонии

В эстонской разведке не исключают падения Авдеевки, но отмечают, что украинская оборона наносит удар. Зато военные эксперты не считают ситуацию под Авдеевкой по состоянию на сейчас катастрофической.

ВС РФ на этой неделе усилили интенсивность атак в Донецкой и Луганской областях и захватили здесь инициативу, что свидетельствует, что Россия не изменила намерение захватить полностью территорию этих регионов. Об этом сообщает Разведывательный центр Сил обороны Эстонии, пишет ERR.

На этой неделе бои велись на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в Донецкой области и линии Купянск-Сватово на Луганщине. В среднем оккупанты атаковали по 64 раза в сутки.

"ВС РФ хватает живой силы и техники, чтобы держать украинские войска под постоянным напряжением. До сегодняшнего дня россияне овладели инициативой в Луганской и Донецкой областях. Это говорит о том, что цели РФ не изменились: оккупация обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей", — говорится в сообщении эстонской разведки.

Здесь предполагают, что Авдеевка останется основной точкой концентрации сил РФ, а захват города Россия может выдать как политическую победу, и создать буферную зону перед Донецком глубиной около 10 километров. Таким образом, контроль над Авдеевкой отбросит украинскую артиллерию и откроет дополнительные логистические маршруты.

В эстонской разведке не исключают падения Авдеевки, но отмечают, что украинская оборона здесь наносит удар.

"Свое влияние на ход боевых действий оказывает и период бездорожья. Вероятно, в течение следующих одной-двух недель влияние погоды на ход боевых действий возрастет еще больше. Таким образом, в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин до затвердевания почвы вследствие морозов. Вероятно, как ВСУ, так и ВС РФ будут пытаться усилить свои позиции перед наступлением зимы", — сообщает разведка Эстонии.

Что говорят о заявлении эстонской разведки военные эксперты

Как заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, перехват Россией инициативы на восточном фронте не означает катастрофы. Россиянам не удалось достичь никаких значительных результатов.

"На сегодня мы можем говорить фактами, а фактом является то, что российским войскам не удалось существенно продвинуться, а украинские силы держат основные рубежи начиная с Купянского направления и далее на Лиман и Бахмут, Марьинку держат, Авдеевку держат", — отметил он.

По его мнению, ВС РФ несколько обессиливаются на восточном направлении, о чем свидетельствует то, что некоторые новые российские подразделения, которые прибывают под Авдеевку, укомплектованы на 100% живой силой, но в то же время лишь на 50% укомплектованы артиллерией и бронетехникой.

"Это значит, что украинские войска уничтожают большое количество бронетехники, поэтому враг полагается на живую силу и авиацию. И частично на артиллерию", — пояснил эксперт.

Мусиенко также добавил, что ситуация вокруг Авдеевки играет значительную роль для Украины — там держится украинский контингент, а это дает возможность украинским защитникам продвигаться на левобережье Херсонской области.

Напомним, что ВС РФ сбрасывают авиабомбы на Авдеевку по следам дыма от печей-"буржуек". "Орланы" отслеживают, откуда идет дым. Впоследствии россияне бросают в такие дома корректируемые авиационные бомбы.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают попытки окружения Авдеевки, однако в ближайшие несколько месяцев они, вероятно, не смогут этого сделать.