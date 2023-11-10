"Война находится в точке невозврата": у Зеленского об угрозах для Украины и России

После поражения в России могут развиваться те же самые процессы, которые были в 1991 году, но только с большими взаимными внутренними претензиями.

В России властные элиты сейчас четко осознают, что если в Украине упадет линия фронта, они перестанут существовать. Между тем в Украине считают, что в случае замораживания войны ее субъектность постоянно будет находиться под внешним давлением. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Война находится в точке невозврата. Россия прекрасно понимает, что если она потерпит поражение, упадет линия фронта, то эта элита прекратит существовать, ну и, собственно, Россия прекратит существовать — имеется в виду не в географическом, а в политическом виде", — сказал он.

Подоляк отметил, что после поражения в России, не исключено, будут развиваться те же самые процессы, которые были в 1991 году, но только с большими взаимными внутренними претензиями, поскольку им предлагали модель одну, получили другую, заплатили за эту высокую цену, и безрезультатно.

"У нас то же самое: если мы не дожимаем по линии фронта, не обеспечиваем поражение России, то война замораживается, а украинское государство, его субъектность постоянно будет находиться под внешним давлением — Россия вкладывает большие ресурсы в постоянные теракты, в постоянные внутренние политические конфликты и тому подобное. Мы в принципе будем иметь несостоятельное внутреннее политическое пространство", — сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что у Украины есть четкое понимание того, что нужно, в частности, несколько скорректировать тактику по тем ресурсам, которые Россия использует и скорректировать стратегию с учетом тех доминантных преимуществ, которые есть у России, чтобы эти преимущества были ликвидированы.

Напомним, что советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия хочет добиться того, чтобы в Украине начался внутренний политический конфликт.

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак сообщил, что президент готов к проведению выборов, однако для этого нужно выполнить четыре условия, среди которых поддержка партнеров.