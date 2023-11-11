"Слышал весь город": на Тамбовском пороховом заводе прогремел взрыв, – соцсети (фото, видео)

По данным российских медиа, в городе Котовск вспыхнул пожар на предприятии. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В ночь на 11 ноября в Российской Федерации, в городе Котовск, прогремел взрыв и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе. Об этом написал Telegram-канал Baza.

По данным паблика, огонь вспыхнул примерно в половине двенадцатого ночи. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели. Огонь удалось ликвидировать спустя полтора часа.

Как отмечает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на слова местных жителей, пожару на пороховом заводе предшествовал взрыв, который "слышал весь город".

Telegram-канал ASTRA уточнил, что взрыв произошел в пятом цеху предприятия.

Информацию о пожаре в Котовске также подтвердил российский федеральный канал РЕН.ТВ. По данным канала, возгорание произошло в "производственном здании".

Журналисты также сообщили, ссылаясь на Главное управление МЧС по Тамбовской области, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, пожар на Тамбовском пороховом заводе также вспыхнул 20 июня. По информации российских СМИ, перед возгоранием был слышен взрыв, в результате которого погибли четверо человек, а еще двое получили тяжелые травмы.

Ранее, 13 апреля, на пороховом заводе в Казани взорвался макет снаряда, сотруднику оторвало правую кисть. По данным медиа, сотрудник должен был отнести макет в здание баллистических испытаний, однако устройство взорвалось у него в руках прямо у входа.