Сотруднику оторвало руку: на пороховом заводе в Казани взорвался макет снаряда, — росСМИ

По информации российских медиа, 56-летний сотрудник должен был отнести макет в здание баллистических испытаний, однако устройство взорвалось у него в руках прямо у входа.

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На пороховом заводе в Казани взорвался макет снаряда, сотруднику оторвало правую кисть. Об этом сегодня, 13 апреля написали российские медиа SHOT и Baza.

Инцидент случился на территории Института химических продуктов. Пишут, что 56-летний сотрудник должен был отнести макет в здание баллистических испытаний, однако устройство взорвалось у него в руках прямо у входа. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сейчас на предприятии пытаются выяснить, что стало причиной взрыва. Отмечается, что в макете был пороховой заряд для замера скорости. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.

Напомним, 11 апреля в забор аэропорта в Белгороде врезался беспилотник со взрывчаткой.

К слову, так называемые российские "военкоры" бьют тревогу, они говорят, что Украина накопила немыслимое количество дронов и готова к наступлению.

Ранее Фокус писал, что Минцифры запустило "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА.