Співробітнику відірвало руку: на пороховому заводі в Казані вибухнув макет снаряда, — росЗМІ

За інформацією російських медіа, 56-річний співробітник повинен був віднести макет у будівлю балістичних випробувань, проте пристрій вибухнув у нього в руках прямо біля входу.

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На пороховому заводі у Казані вибухнув макет снаряда, співробітнику відірвало праву кисть. Про це сьогодні, 13 квітня, написали російські медіа SHOT і Baza.

Інцидент трапився на території Інституту хімічних продуктів. Пишуть, що 56-річний співробітник мав віднести макет у будівлю балістичних випробувань, проте пристрій вибухнув у нього в руках прямо біля входу. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

На підприємстві намагаються з'ясувати, що стало причиною вибуху. Зазначається, що в макеті був пороховий заряд для вимірювання швидкості. Вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 квітня у паркан аеропорту у Бєлгороді врізався безпілотник із вибухівкою.

До слова, так звані російські "військори" б'ють на сполох, вони кажуть, що Україна нагромадила немислиму кількість дронів і готова до наступу.

Раніше Фокус писав, що Мінцифри запустило "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА.