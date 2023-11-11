"Слишком много палестинцев убито": риторика США меняется не в пользу Израиля, – CNN

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение вреда жителям сектора Газа и оказать им максимальную помощь.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен изменил риторику касательно действий Израиля в секторе Газа. Об этом пишет CNN 10 ноября.

Сообщается, что американский дипломат выразил сожаление в связи с количеством жертв среди мирных жителей сектора Газа. Он также призвал сделать все возможное, чтобы предотвратить причинение вреда гражданским и оказать им всяческую помощь.

"Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели", — сказал Блинкен.

По мнению авторов публикации, это был "тонкий, но заметный" сдвиг в высказываниях официальных лиц США в сторону израильского правительства.

Как отмечают журналисты, ранее администрация президента США Джо Байдена активно демонстрировала поддержку военной операции Израиля, которая была начата в ответ на террористическую атаку ХАМАС 7 октября.

В ЦАХАЛ отмечают, что боевики ХАМАСа располагаются в объектах гражданской инфраструктуры. В военном ведомстве также подчеркнули, что будут наносить удары по террористам "там, где это необходимо".

Напомним, 5 ноября министр обороны Ирана, бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США "тяжелым ударом", если война в Секторе Газа не прекратится. По его словам, Вашингтон обязан установить режим прекращения огня в анклаве.

Ранее, 1 ноября, СМИ сообщили, что чиновники США и Израиля совместно наработали несколько вариантов завершения войны с террористами в Секторе Газа. Среди предложенных вариантов — введение группы международных миротворцев или многонациональных сил.