Битва за Авдеевку: российские войска вошли в окрестности Степного, — ISW (карта)

Главная цель оккупантов — окружить Авдеевку и лишить возможность ВСУ удерживать позиции в тыловых районах. Украинский Генштаб предполагает, что ВС РФ будут пытаться захватить Авдеевский коксохимический завод.

Российские оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении. Пропагандисты утверждают, что ВС РФ якобы вошли в окрестности Степного и продолжают бои в районе. Об этом сообщает Institute for the Study of War (ISW).

10 ноября оккупанты продолжали наступательные действия в сторону Степного, что в 3 км к северо-западу от Авдеевки. Один из российских блогеров, которого связывают с Кремлем, заявляет о якобы тактических успехах возле Степного. Цель ВС РФ — окружить Авдеевку и лишить возможность ВСУ удерживать позиции в тыловых районах на Авдеевском направлении. Основные бои сосредоточены вокруг населенных пунктов:

Степное;

Бердичи;

Северное;

Тоненькое.

Оккупанты заявляют о якобы продвижении к Степному Фото: DeepStateMAP

В украинском Генштабе заявили, что важнейшей целью для российских войск является Авдеевский коксохимический завод, так как промышленная зона позволит сделать там оборонительные позиции. Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы обороны уже почти месяц сдерживают штурмы Авдеевки и за время обороны уничтожили более 100 танков, 100 единиц бронетехники, около 50 артсистем и 7 штурмовиков Су-25. Потери врага составляют около 10 тысяч человек.

Карта боев за Авдеевку по версии ISW Фото: ISW

Также российские блогеры утверждают, что ВСУ пошли в контратаку и отбили некоторые утраченные позиции, в частности северо-восточнее Водяного. Другие пропагандисты также утверждают, что украинские военные постоянно контратакуют.

Напомним, 10 ноября в эстонской разведке заявили, что ВС РФ перехватили инициативу на Донбассе. Ситуация на Авдеевке не считается катастрофической.

9 ноября в Авдеевской МВА заявили, что оккупанты сбрасывают КАБы на город. Целями становятся гражданские.