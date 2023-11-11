ВС РФ ударили баллистикой по Киеву: взрывы прогремели до объявления тревоги, детали

Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что силы ПВО активно работали на левом берегу под Киевом. Командование Воздушных сил назвало утренний удар "неожиданной атакой".

Утром жители Киева слышали звуки взрывов. В столице не было объявлено воздушной тревоги. Об этом сообщил корреспондент Фокуса.

Около 8:00 в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявили уже после них.

Сразу после взрывов мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram сообщил, что сильные взрывы прогремели на левом берегу Днепра.

"По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике", — сказал Виталий Кличко.

Позже он заявил, что силы противовоздушной обороны работали вблизи Киева на левом берегу. По его словам, в столице зафиксированы вызовы медиков из-за того, что люди услышали сильные взрывы. Спасатели пострадавших не обнаружили.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что утром произошла "неожиданная атака".

"Предварительная информация — это все же была баллистика. В Киеве прогремели взрывы", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что пока нет информации от местной военной администрации и полиции о том, есть ли какие-то обломки или повреждения. Кроме этого, он отметил, что предварительно состоялась работа противовоздушной обороны Киева по баллистике, позже будет известно, какие цели запустил враг, и какие были поражены.

Игнат объяснил, что воздушная тревога произошла после взрыва из-за того, что баллистические ракеты летят очень быстро, они не так радиолокационно заметны, как крылатые. В частности, от места запуска до "прилета" или попадания в радиус поражения ПВО ракета летит по баллистической территории считанные минуты.

В Киевской областной военной администрации заявили, что по состоянию на 9:14 зафиксирован отбой воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские военные атаковали Киев беспилотными летательными аппаратами. По предварительным данным, враг запустил дроны типа Shahed с южного направления.

В ночь с 9 на 10 октября ВС РФ атаковали мирные города Украины с помощью дронов-камикадзе типа Shahed. В Воздушных силах сообщили о нескольких волнах запусков БПЛА. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах.