"Законные цели": ГУР причастно к атаке на российские заводы, ― СМИ (фото, видео)

Взрывы прогремели на пороховом заводе в Котовске и конструкторском бюро в Подмосковье. Указанные предприятия активно поддерживают военную отрасль РФ.

Главное управление разведки Украины причастно к атаке на российские заводы в Московской и Тамбовской областях в ночь на 11 ноября 2023 года. Об этом пишет OBOZ.UA.

Под ударом оказались пороховой завод в Котовске, Тамбовская область, и конструкторское бюро в Подмосковье, где изготавливали ракеты и компоненты к ним. Собеседники издания отмечают, что это законные военные цели для Украины.

В ГУР рассказывают, что "тестировали новые украинские дроны", которые в итоге обошли российскую ПВО и попали в нужные объекты.

В Котовске, Тамбовская область РФ, в ночь на 11 ноября 2023 года прогремели взрывы на пороховом заводе. После этого вспыхнул пожар. Сообщалось, что под ударом оказался 5-й цех завода.

Между тем в Московской области, а именно в Коломне, дроны долетели до "Конструкторского бюро машиностроения", которое является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники. Здесь изготавливали ракеты и компоненты к ним.

Напомним, БПЛА атаковали предприятие в Московской области, производящее ракеты, в ночь на 11 ноября 2023 года.

Также Фокус писал об атаке на оккупационные казармы в Крыму 8 ноября 2023 года.