"Не отправляйте цвет молодежи на фронт": Маск призвал Зеленского к переговорам с Путиным

Миллиардер считает, что любое наступление означает потерю огромного количества людей, поэтому Киеву и Москве нужно договориться об урегулировании конфликта за столом переговоров.

Бизнесмен Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал на подкасте Лекса Фридмана.

Фридман спросил у Маска, по его мнению, должен ли Зеленский сесть за стол переговоров с Путиным, тот ответил утвердительно.

"Я просто бы советовал не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Будет он (Зеленский) разговаривать или нет, просто не делайте этого. Любое наступление означает потерю огромного количества людей. История не отнесется к ним благосклонно", — заявил Маск.

Добавим, Илон Маск является сторонником республиканской партии США. Он уже неоднократно выступал за дружбу с РФ и прекращение огня в Украине. В частности, 23 октября он провел трансляцию в Х (ранее Твиттер), во время которой заявил, что нужно найти мир в Украине и восстановить "нормальные отношения" с Россией. Войну он назвал безнадежной ситуацией и предупредил, что существует риск Третьей мировой.

Видео с таймкодом

Напомним, 2 октября Илон Маск высмеял Владимира Зеленского и попал в скандал.

Ранее сообщалось, что американского миллиардера Илона Маска обвинили в умышленном блокировании спутникового интернета Starlink возле Крыма, что помешало операциям ВСУ на временно оккупированном полуострове.