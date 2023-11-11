Не только погода: в 3 ОШБр рассказали о проблемах под Бахмутом (видео)

Российские военные ежедневно пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском направлении. По словам военных, эти попытки становятся более частыми и мощными.

Майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ухудшение погоды начало влиять на ситуацию на фронте, а именно на Бахмутском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Погода на фронте вносит свои коррективы. Но это не единственная проблема, которая есть сейчас на Бахмутском направлении", — сказал Максим Жорин.

По его словам, под Бахмутом Вооруженные силы Российской Федерации ежедневно пытаются проводить наступательные действия — на юге и севере от города. Жорин отметил, что вражеские попытки становятся более частыми и мощными.

"Реальная ситуация на фронте очень далека от какого-то даже намека на затишье", — подчеркнул он.

Ситуация под Бахмутом: что известно

Аналитики Института изучения войны в отчете за 9 ноября сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации проводят ситуативные локальные наступления на Бахмутском направлении. Враг усилил наземные атаки возле Бахмута. По информации Генштаба ВСУ, в течение 8-9 ноября у Бахмута оккупанты провели около 30 атак, это больше, чем обычно.

9 ноября бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что российские военные пытаются вернуть утраченные позиции на Бахмутском направлении, зато украинские бойцы продвигаются вперед. По его словам, ВСУ могли пересечь железнодорожную ветку возле Андреевки. Однако враг на этом участке фронта сосредоточил немало своих подразделений, в частности "Шторм-Z".

Напомним, 6 ноября командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что инициативу под Бахмутом удерживают украинские военные. Из-за неудач враг решил изменить тактику — на некоторых участках оккупанты пускают в бой мобилизованных или бойцов подразделения "Штурм Z", а на других — воюют профессионально подготовленные солдаты-контрактники.