В Минобороны придумали, как уменьшить кражи топлива, предназначенного для ВСУ

Поставщики будут красить топливо различными цветами, при этом маркированные дизтопливо и бензин невозможно будет так разбавить, чтобы цвет полностью исчез.

В Министерстве обороны Украины придумали способ, как существенно снизить случаи кражи топлива, которое предназначено для Вооруженных сил Украины. Теперь поставщики дизельного топлива для ВСУ будут красить его в красный цвет, а в бензин будут добавлять зеленый краситель. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Поставки такого маркированного топлива Минобороны планирует наладить уже на следующей неделе. В Вооруженные Силы Украины маркированное дизтопливо попадет в конце ноября", — уточнили в Минобороны.

Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Таким образом такой метод дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, которое было закуплено исключительно для нужд армейцев, уменьшит вероятность его незаконной продажи, а также сделает невозможным злоупотребления на местах по смешиванию горючего.

"Промаркированное топливо будет невозможно разбавить, чтобы цвет полностью исчез. Даже если его разбавить очень сильно, дизельное топливо будет менее красного или розового цвета", — пояснили в ведомстве, добавив при этом, что маркировка топлива никак не отразится на его цене.

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