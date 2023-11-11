"У нас много проблем": в ЕС считают, что ближайшей перспективы победы над Россией нет

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал европейские страны быть готовыми к дальнейшей поддержке Украины в условиях, когда помощь Соединенных Штатов может сократиться.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на сегодняшний день перспективы скорой победы над Российской Федерацией не существует. В силу этого европейским странам необходимо приготовиться к дальнейшей поддержке Украины, чтобы компенсировать вероятное сокращение помощи от США. С таким заявлением глава европейской дипломатии обратился к конгрессу партии европейских социалистов (PES) в испанском городе Малага.

"У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией в ближайшем будущем не ожидаются", — сказал Боррель.

Второе испытание, отметил европейский дипломат, — это ситуация в секторе Газа, которая является "политическим и моральным провалом международного сообщества".

Боррель отметил, что Россия в свое время также рассчитывала на скорую победу в Украине, однако встретила мощное сопротивление украинцев, которых поддержали западные страны. При этом дипломат напомнил, что Евросоюз направил Киеву большой объем военной и экономической помощи, и теперь следующим шагом может стать вступление Украины в ЕС.

"Мы не военный альянс. Главная гарантия безопасности, которую мы можем дать Украине, – позволить ей присоединиться к европейской семье. Чтобы сделать это, мы должны сохранять единство и готовиться к продолжительному конфликту", — подытожил Боррель.

Жозепп Боррель о перспективах победы над Россией (смотреть с 1:26:00)

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции послов ЕС 7 ноября заявил, что война Израиля против террористической группировки ХАМАС уже оказывает влияние на оказание помощи Украине в ее борьбе с военной агрессией РФ. По его словам, есть опасения, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке уровень международной поддержки Украины может начать снижаться.