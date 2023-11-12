Германия намерена удвоить военную помощь Украине в рамках плана Шольца, – Bloomberg

Оборонный бюджет Германии может составить 2% ВВП впервые за более чем три десятилетия.

Правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца одобрила увеличение военной помощи Украине в 2024 году в два раза (до 8 миллиардов евро). Об этом сообщает Bloomberg 12 ноября, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседников издания, немецкие законодатели договорились об увеличении количества переговоров по предлагаемому федеральному бюджету на 2024 год на этой неделе.

Сообщается, что Олаф Шольц пообещал существенно нарастить военный потенциал даже после того, как специальный фонд расходов на оборону будет исчерпан, так как Берлин "укрепляет свою роль европейского центра НАТО".

Ожидается, что на следующей неделе бюджетный комитет Бундестага, или нижней палаты парламента, одобрит дополнительные 4 миллиарда евро для Украины. В таком случае оборонный бюджет Германии составит 2% ВВП впервые за более чем за 30 лет.

Как отмечают авторы публикации, в первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Олаф Шольц объявил о формировании фонда в 100 миллиардов евро и две трети из этой суммы могут быть выделены к концу этого года.

Напомним, по данным СМИ от 11 ноября, изначально министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял, что в федеральный бюджет страны на 2024 год было заложено лишь 4 миллиарда евро на военную помощь, однако после подсчетов главы Минобороны Бориса Писториуса выяснилось, что этого недостаточно и министр "забил тревогу".

Ранее, 8 ноября, пресс-служба ведущей немецкой оборонной компании Rheinmetall сообщила, что концерн выиграл контракт на поставку 120-мм мин в Украину на следующие два года. Стоимость заказа составляет трехзначную сумму миллионов евро и является частью недавнего пакета военной помощи Украине на более 400 млн долларов.