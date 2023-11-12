Плохая погода существенно повлияет на работу авиации ВС РФ, — Игнат (видео)
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов российской авиации по Украине.
Ухудшение погодных условий может влиять на работу авиации. От погоды зависит и процесс нанесения ударов по территории Украины со стороны россиян. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 12 ноября в эфире телемарафона "Единые новости".
"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это", — отметил спикер.
Юрий Игнат также прокомментировал ночные удары по Украине и работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59. По его словам, ночью 12 ноября украинская ПВО показала хороший результат.
"Отработали, сбили ракету это — отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои атаки по Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", — сказал Игнат.
Он отметил, что на силы воздушной обороны влияют длительные воздушные тревоги: "Если летает более трех часов (самолет ВС РФ — ред.) этого достаточно, чтобы держать Украину в напряжении такое длительное время. Каким образом это влияет на Воздушные силы? Таким же образом, как и на всех украинцев. Воздушные силы Украины в постоянной готовности 24/7. Воздушные силы всегда в готовности. Готовятся люди за границей, которые осваивают технику. Готовятся и в Германии зенитчики, в Испании и других странах. Пилоты занимаются подготовкой тоже во многих странах на самолетах F-16. Идет работа, чтобы наш воздушный щит становился еще более крепким".
Кроме этого, 12 ноября Фокус сообщал, что ночью ВС РФ ударили ракетами по югу Украины. По данным ВСУ, российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.