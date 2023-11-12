Плохая погода существенно повлияет на работу авиации ВС РФ, — Игнат (видео)

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов российской авиации по Украине.

Ухудшение погодных условий может влиять на работу авиации. От погоды зависит и процесс нанесения ударов по территории Украины со стороны россиян. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил 12 ноября в эфире телемарафона "Единые новости".

"Сейчас будет существенно влиять на авиационную деятельность погодные условия, потому что от погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и процесс нанесения ударов. Погода влияет на это", — отметил спикер.

Юрий Игнат также прокомментировал ночные удары по Украине и работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59. По его словам, ночью 12 ноября украинская ПВО показала хороший результат.

"Отработали, сбили ракету это — отличный результат. Безусловно, противник будет корректировать свои атаки, свои атаки по Украине в соответствии со своими тактическими, стратегическими замыслами", — сказал Игнат.

Он отметил, что на силы воздушной обороны влияют длительные воздушные тревоги: "Если летает более трех часов (самолет ВС РФ — ред.) этого достаточно, чтобы держать Украину в напряжении такое длительное время. Каким образом это влияет на Воздушные силы? Таким же образом, как и на всех украинцев. Воздушные силы Украины в постоянной готовности 24/7. Воздушные силы всегда в готовности. Готовятся люди за границей, которые осваивают технику. Готовятся и в Германии зенитчики, в Испании и других странах. Пилоты занимаются подготовкой тоже во многих странах на самолетах F-16. Идет работа, чтобы наш воздушный щит становился еще более крепким".

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Кроме этого, 12 ноября Фокус сообщал, что ночью ВС РФ ударили ракетами по югу Украины. По данным ВСУ, российская армия выпустила две управляемые ракеты Х-59 и одну "Искандер-М" по Николаевской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.