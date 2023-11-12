Удар ВС РФ по Киеву: оккупанты могли использовать для атаки необычную ракету

Чтобы отражать такие атаки, военный эксперт Алексей Гетьман порекомендовал использовать зенитные ракетные комплексы, предоставленные Украине странами-партнерами.

Российские оккупанты могут переделывать зенитные ракеты С-400 в баллистические ракеты, увеличивая их дальность. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире национального телемарафона в воскресенье, 12 ноября.

По его словам, российские военные могли использовать такую модифицированную ракету при атаке на Киев 11 ноября.

"Россия могла испытывать новое вооружение, проводя одиночные удары по украинской столице", — сказал Гетьман.

Он также отмечает, что ранее российские оккупанты выполнили аналогичные модификации на ракетах С-300. Очевидно, они теперь пытаются сделать то же самое с ракетами С-400, чтобы увеличить их дальность до 400 км. Гетьман указывает, что для противодействия вражеским баллистическим ракетам нужно использовать зенитные ракетные комплексы, предоставленные партнерами. Тем не менее военный эксперт подчеркивает, что сейчас необходимо сосредоточиться на комплексах Terrahawk Paladin и Gepard, которые эффективно сбивают дроны-камикадзе, так как враг активно использует их вместе с ракетами.

Напомним, 11 октября оккупанты атаковали Киев баллистической ракетой. Российские войска возобновили ракетные удары по Киеву после 52-дневной паузы. Вражескую баллистическую цель уничтожили с помощью ЗРК Patriot, рассказали в Воздушных силах.

Также в ночь с 10 на 11 ноября российские военные атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов. Звуки взрывов раздавались в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.