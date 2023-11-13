"Отсутствует логистика": оккупанты не могут загружать ракеты в Ноороссийске, — ВМС Украины

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, для оккупантов есть два варианта действий: либо строить инфраструктуру в Новороссийске, либо переходить в Севастополь, что опасно для врага.

После ряда успешных атак Украины по российским кораблям оккупанты перевели носители крылатых ракет и подводные лодки в Новороссийск, но там нет логистики для их загрузки. Об этом сообщает представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Российские войска передислоцировали в Новороссийск носители крылатых ракет, однако логистика для обслуживания осталась во временно оккупированном Севастополе.

"Вы наблюдаете такую большую паузу в использовании ракет, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики", — пояснил Плетенчук.

Он также добавил, что оккупанты не могут загружать крылатые ракеты "Калибр" в Новороссийске. Поэтому пока они не создадут инфраструктуру для загрузки ракет, применять они их не смогут. Плетенчук заявил, что для загрузки ракет нужно переходить в Севастополь, а это опасно для российских кораблей.

К тому же российская армия накапливает ракеты, а для этого нужно их производить, поэтому враг выдерживает паузу в применении ракет. Также в ВМС сообщили, что в настоящее время оккупанты держат 2 корабля в Черном и Азовском морях. Еще 2 корабля находятся в Средиземном море, среди них один является носителем "Калибр" с общим залпом ракет до 8 единиц.

Напомним, 12 ноября в Минцифры заявили, что украинские морские дроны поразили 7 российских кораблей в Черном море.

24 октября экс-заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко заявил, что две трети кораблей Черноморского флота базируются в Крыму, треть — в Новороссийске.