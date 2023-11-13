Армия РФ получила партию БМП-3 с комплексом РЭБ и дополнительным бронированием (видео)

Оккупанты пытаются усилить защиту боевых машин пехоты от украинских FPV-дронов.

Российский завод "Курганмашзавод" объявил о передаче российской армии партии модернизированных БМП-3 для оккупационных войск. Об этом сообщает Defence 24.

Партия БМП-3 была изменена на основе опыта полномасштабной войны против Украины. Утверждается, что машины стали более устойчивыми для атак дронов-камикадзе и получили улучшенное бронирование. Дополнительные бронепластины установили на бортах корпуса. Также установили противокумулятивные решетки.

Отдельно в сюжете росСМИ указали, что БМП-3 получит систему для радиоэлектронной борьбы. Противодействием со стороны ВСУ могут быть дроны-камикадзе с искусственным интеллектом, которые при потере связи могут продолжить атаку предварительно захваченной цели. Однако препятствием будет погода, зимой емкость аккумуляторов FPV-дронов может упасть до 50%,

Пока неизвестно, сколько БМП в РФ уже оснастили станциями РЭБ. В РФ заявляют, что в 2023 году они изготовили или восстановили для войска более 600 БМП, БМД и БТР. Враг все больше полагается на БМП, потому что летом украинская армия эффективно уничтожала российскую бронетехнику как дронами, так и противотанковыми управляемыми ракетами.

Напомним, 31 октября СМИ писали, как в РФ создают комплексы РЭБ для защиты БМП от дронов-камикадзе.

14 сентября в РФ заинтересовались новым БМП "Манул", который по сути является БМП-3 с измененной компоновкой.