Битва за Крынки: что происходит на левом берегу Херсонщины, откуда "ушли" оккупанты

В российских госизданиях вышло сообщение об отводе войск с левого берега Днепра. Сообщение быстро удалили, но украинские военные действительно проводят наступательные действия.

Утром 13 ноября российские государственные издания "ТАСС" и "РИА Новости" опубликовали новость об отводе войск РФ с левого берега Днепра, чтобы перебросить силы на другие направления. Фокус разобрался, что происходит на оккупированной части Херсонской области.

Сразу два государственных издания со ссылкой на командование группировки "Днепр" сообщило о переброске войск восточнее от берега Днепра.

"После перегруппировки "Днепр" высвободит часть сил, которые будут привлечены для наступления на других направлениях", — писали пропагандисты.

Позже сообщения назвали ошибочными и их удалили.

Скриншот сообщений российских изданий

Известно, что ранее оккупанты поменяли командующего "Днепра" генерал-полковника Олега Макаревича на генерал-полковника десантно-воздушных сил Михаила Теплинского.

В Центре национального сопротивления сообщили, что Кремль начал информационную кампанию против Сил обороны. Местные жители не фиксировали, чтобы российские войска выходили из оккупированной части Херсонской области. Также пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях росСМИ о выходе с левого берега Днепра.

Что происходит на левобережье Днепра

Оккупанты уже не первую неделю говорят о создании плацдарма со стороны ВСУ на левом берегу Днепра в районе населенных пунктов:

Пойма;

Казачьи Лагеря;

Крынки.

В Генеральном штабе ВСУ в сводках пишут только о контрбатарейной борьбе на левобережье. В то же время аналитики DeepState сообщили, что украинские военные продолжают боевые действия в Крынках. Сейчас оккупанты пытаются выбить Силы обороны из лесного массива.

Еще 7 ноября DeepState писали, что операция морпехи ВСУ начали операции в Херсонской области 14 октября. Оккупанты знали о подготовке Сил обороны и готовился к наступлению, но они отошли. За почти месяц боевых действий российские оккупанты продолжают подтягивать резервы на участки. Смена командующего Макаревича связана с потерями позиций. Морпехи продолжают операции.

Анализ присутствия украинских войск на левом берегу Днепра Фото: deepstatemap.live

Defense Express продолжает тему тем, что следующей линией обороны для РФ может стать Большая Кардашинка — Подлесное — Саги — Челбурда и Обрыв в 6-10 км от устья Днепра. Однако для расширения плацдармов, которые есть у украинской армии, нужно привлечь серьезные ресурсы.

Оборонительные рубежи оккупантов на левобережье Херсонщины Фото: deepstatemap.live

Напомним, 13 ноября в ISW заявили, что ВСУ продвинулись на левом берегу Днепра и наступают на восток от Херсона.

10 ноября украинские HIMARS подорвали ракетами российскую колонну техники в Херсонской области.