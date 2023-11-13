Конкурент американским AGM-158 JASSM: Россия представила ракету Х-69 для истребителей Су-57

Военные аналитики отмечают, что новая российская ракета, несмотря на заявленные характеристики скрытности, будет уязвима к современным системам ПВО типа NASAMS. И это делает ее потенциально легкой мишенью.

На международной выставке Dubai Airshow 2023 в Дубае компания "Рособоронэкспорт" представила ракету класса "воздух-земля" Х-69, являющаяся важным элементом российского истребителя "пятого поколения" Су-57. Об этом 11 ноября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

В публикации сказано, что о существовании ракеты Х-69 стало известно в 2022 году, когда она была представлена на внутреннем рынке России. А в феврале 2023 года она оказалась в центре внимания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который посетил в это время завод "Радуга".

Особенности Х-69

Информации о ракете Х-69 немного. Эксперты отмечают уникальную квадратную форму ее корпуса — вероятно разработчики создавали форму, которая органично бы вписывалась в фюзеляж российского самолета Су-57.

Конструкторы утверждают, что ракета обладает рядом достоинств, делающих ее многофункциональной, малозаметной, высокоточной и якобы являющейся продуктом современных боевых технологий. Также Х-69 может обладать хорошими показателями скрытности за счет "специально разработанного покрытия".

"По утверждению российских специалистов, благодаря этой технологии ракету практически невозможно перехватить или нейтрализовать средствами ПВО противника", — пишут обозреватели.

Назначение Х-69

Сообщается, что новая разработка может быть интегрирована в другие платформы, например, Су-35, Су-30МК, Су-34, которые российские захватчики активно используют в ударах по Украине. Х-69 предназначена для ударов по таким объектам, как склады боеприпасов и топлива, командные пункты, узлы связи, нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, крупные промышленные цеха, машинные залы электростанций.

Российский истребитель Су-57 Фото: Открытые источники

Достоинства и недостатки

Среди достоинств Х-69 можно назвать опять же заявленную скрытность ракеты, и ее систему наведения. В данной системе применен комплексный подход с использованием как инерциального метода навигации, так и спутниковых навигационных платформ ГЛОНАСС и GPS.

В то же время эксперты отмечают и недостатки ракеты. Прежде всего, это ее восприимчивость к современным системам ПВО типа NASAMS, что делает ракету потенциально легкой мишенью. Кроме того, очевидна необходимость повышения точности и маневренности ракеты.

Аналитики сравнивают Х-69 с американской AGM-158 JASSM — универсальной ракетой для нанесения ударов как по воздушным, так и по наземным и морским целям. Но американский образец выгодно отличается высочайшей точностью и маневренностью.

В заключение обозреватели пишут, что о количестве таких ракет у ВС РФ пока неизвестно, но ходят слухи, что Х-69 запущена в серию.

Напомним, на российские Су-57 может быть установлена ракета класса "воздух-воздух" Р-37М, которая якобы способна поражать цели на дистанции до 300 км. И хотя оружие позиционируется россиянами в качестве "длинной руки", специалисты отмечают, что для маневренных истребителей ракета не будет представлять опасности.