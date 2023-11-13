"Будут варить лягушку медленно": как в РФ будут создавать "скрепный" интернет, — эксперт (видео)

Российские власти не будут полностью отрезать россиян от внешнего контента, заявил эксперт Тарас Завгородний. По его словам, Кремль научился на опыте рейда Пригожина, что опасны люди с оружием, а не с "лайками".

В РФ достаточно сложно отрезать население от доступа к интернету, поскольку Кремль не имеет таких ресурсов, как имел Китай, когда вводил цифровую цензуру. Но ограничения будут вводить и делать это медленно. Кроме того, некоторые ресурсы не будут закрывать, а будут активно использовать. О том, как в России будут создавать "суверенный" интернет, рассказал эксперт Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в интервью порталу Freedom.

По словам Завгороднего, в России Интернет строился "как открытая сеть", тогда как в Китае он изначально был закрытой системой. Воспроизведение такой же блокировки, которая существует в КНР, — "трудоемкий" процесс. Поэтому, по мнению эксперта, Кремль будет действовать медленно — постепенно будет обрезать доступ населения к внешним ресурсам. Подобную тактику он сравнил с "варкой лягушки": когда постепенно "поднимают градус в котле", тогда жертва этого совсем не замечает.

Власти РФ будут пытаться установить контроль за сообщениями в соцсетях, чтобы создать для собственного населения специальную информационную картину событий в Украине: "Этот контроль над социальными сетями они в принципе реализовывали для того, чтобы там ничего не появлялось то, что они считают экстремизмом, обсуждениями, недовольствами", — сказал эксперт. Вместе с тем Интернет используют "как отдушину для развлекательного контента", который нужен населению рядом с "церковью и скрепами".

В то же время Youtube в РФ не будут выключать, уверен собеседник журналистов. Одна из причин — его большая массовость. Российские власти будут его еще активнее использовать, чтобы распространять в мире месседжи, нужные Кремлю.

Также эксперт отметил, что российские власти сделали выводы из мятежа владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Действия мятежников показали, что нужно больше бояться реальных людей с оружием, а не репостов или лайков: "рейд показал, что он начался вовсе не из-за перепостов в сети", — сказал он.

Война РФ — детали деятельности росСМИ

Отметим, днем 13 ноября росСМИ распространили информацию о бегстве ВС РФ с левобережья Херсонщины. При этом называли этот побег "перегруппировкой". Через несколько минут сообщение, в котором ссылались на заявление Минобороны России, отменили. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он ничего не может сказать по этому поводу и не комментирует сообщений от военных.

Между тем в Центре национального сопротивления Украины отметили, что местные жители действительно не подтверждают отступление российских подразделений с левого берега Днепра. Ведомство назвало сообщение росСМИ пропагандистской кампанией, направленной на Силы обороны.

Напоминаем, 24 октября стало известно об очередном проявлении цензуры в росСМИ: Кремль запретил российским журналистам рассказывать о преступлениях военных ВС РФ. 13 ноября военные РФ заявили о прорыве украинской ДРГ на территории Белгородской области. Указывали, что прорыв осуществили с помощью грузовика, на котором нарисовали российскую свастику.