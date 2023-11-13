Китай расширяет глобальное присутствие: военная база ВМС в Камбодже стала еще крупнее

По мнению экспертов, расширение базы военно-морских сил КНР имеет стратегическое значение, так как обслуживание и ремонт военных кораблей является критически важной для поддержания боевых действий.

Китай пытается расширить глобальный охват своих Военно-морских сил за счет сети зарубежных баз. В их списке уже давно фигурирует город Реам в Камбодже, где, согласно последним данным, ведется строительство крупного сухого дока. Об этом 13 ноября сообщили в Naval News.

О новой военно-морской базе НОАК в Камбодже хорошо известно, отмечают обозреватели. Она обеспечит ВМС Китая базой в южной части Южно-Китайского моря, где ведутся активные военные маневры. И хотя база находится к востоку от Малаккского пролива, который отделяет Южно-Китайское море от Индийского океана, база все равно имеет стратегическое значение, так как является ключевым элементов в создании китайских баз в регионе.

"Однако теперь база представляется еще более дорогой и мощной, чем предполагалось ранее. Налицо явное свидетельство строительства нового сухого дока". — пишут британские специалисты.

Они подчеркнули, что по заявлению Камбоджи, военную базу в Реаме расширяют путем строительства нового дока для собственных военно-морских сил. Однако его размеры и конструкция делают это объяснение маловероятным, поскольку небольшой военный флот Камбоджи почти не имеет кораблей длиной более 50 м. К тому же все строительные работы ведутся китайскими специалистами.

Также сообщается, что фактически данная база является самой мощной зарубежной военной базой КНР и с 2022 года ее площадь увеличилась более чем в два раза — помимо строительства сухого дока, на ее территории значительно увеличилось количество причалов.

Эксперты полагают, что Китай учел опыт россиян в Украине способность проводить техническое обслуживание и ремонт военных кораблей является критически важной для поддержания боевых действий.

Напомним, по мнению аналитиков ISW, Китай расширил размещение своих морских сил на Ближнем Востоке, предположительно, чтобы увеличить свое влияние в регионе на фоне войны Израиля в секторе Газа.