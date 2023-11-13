Китай и Пакистан проводят крупнейшие учения Sea Guardian: какие силы задействованы

Пакистанский адмирал Амджад Хан Ниази заявил, что учения служат целям укрепления оперативной совместимости и обмена профессиональным опытом вооруженных сил двух стран. Также маневры обеспечивают безопасность важной части экономического коридора "Пояс и путь".

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В Пакистане начались крупнейшие в истории совместные учения военно-морских сил страны и сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как сообщили 12 ноября в Global Times, в ходе маневров обе стороны продолжают укреплять свои возможности по совместной защите стратегических морских путей, а также регионального мира и стабильности.

Маневры стартовали в акватории и воздушном пространстве северной части Аравийского моря 11 ноября и должны продлиться девять дней.

С китайской стороны в крупнейших морских учениях принимают участие эсминец с управляемыми ракетами Type 052D Zibo, эсминцы с управляемыми ракетами Type 054A Jingzhou и Linyi и отряд морской пехоты ВМС НОАК. Пакистанские силы представляли традиционная ударная подводная лодка и корабль обеспечения субмарин.

В ходе учений будут проведены тренировки по маневрированию в составе боевых соединений, VBSS (посещение, высадка, поиск и захват), посадка вертолетов на палубу, совместный поиск и спасение, совместная противолодочная стрельба и стрельба из главного орудия.

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Это уже третьи по счету и самые масштабные учения Sea Guardian, сообщает издание. Первые учения прошли в 2020 году в северных водах Аравийского моря, вторые — в 2022 году в водах у Шанхая.

Начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Амджад Хан Ниази, в эксклюзивном интервью Global Times заявил, что учения Sea Guardian служат целям укрепления оперативной совместимости и обмена профессиональным опытом для противодействия современным традиционным и нетрадиционным угрозам безопасности.

Подобные совместные учения также обеспечивают безопасность китайско-пакистанского экономического коридора, важной части предложенной Китаем инициативы "Пояс и путь", который объединяет сухопутный и морской путь из Китая в Европу.

Китайская инициатива "Пояс и Путь"

Напомним, в Пакистане в конце октября успешно испытали баллистическую ракету Ababeel, которая способна нести ядерную боеголовку. Оборонное ведомство страны сообщило, что испытание было направлено на проверку различных конструктивных особенностей ракеты и оценку характеристик различных подсистем.