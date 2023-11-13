"Есть предложения": ЕС имеет запасной вариант по военной помощи Украине, — глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов ЕС.

В Европейском Союзе обсуждают вариант финансирования военной помощи для Украины с участием не всех стран-членов, если запланированный формат через Европейский фонд мира не получится согласовать. Об этом в комментарии СМИ сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис перед встречей министров иностранных дел стран-членов ЕС, сообщает"Европейская правда".

По его словам, в этом вопросе "есть шансы двигаться дальше".

"Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это означает, что моя и другие страны, которые будут участвовать, возьмут на себя большую нагрузку. Мы, Литва, готовы на это... То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран", — сообщил министр.

Если Венгрия заблокирует помощь Украине в размере 50 миллиардов евро, в Европейском Союзе введут "план Б". Евросоюз в случае вето Будапешта обратится к каждому из правительств других государств сообщества с просьбой создать собственный пакет помощи Киеву.

Кроме того, правительство Словацкой Республики не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 млн евро. В Братиславе не утвердили пакет военной помощи Украине, который был одобрен предыдущим министерством обороны страны.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на конференции послов ЕС 7 ноября заявил, что война Израиля против террористической группировки ХАМАС уже влияет на оказание помощи Украине в ее борьбе с военной агрессией РФ. По его словам, есть опасения, что на фоне ситуации на Ближнем Востоке уровень международной поддержки Украины может начать снижаться.

Напомним, 3 ноября США объявили о новом па кете военной помощи Украине. В рамках нового пакета военной помощи США Украина получит боеприпасы для ЗРК NASAMS и HIMARS, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными авиационными системами.

Ранее, 2 ноября, Палата представителей США приняла законопроект о выделении Израилю военной помощи на сумму 14,3 миллиарда долларов, который не содержит помощи Украине. Законопроект стал причиной споров между членами Палаты представителей и Сената.