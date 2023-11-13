ВСУ сбросили с дрона гранату и ликвидировали звукорежиссера "Реальных пацанов", — СМИ (фото)
Оккупанта пытались транспортировать с поля боя, но повторный удар уничтожил захватчика и его приспешников.
В Украине ликвидировали звукорежиссера сериалов "Реальные пацаны" и "Папины дочки" Валентина Ушакова. Подробности сообщил российский сайт Life.
В сообщении говорится о том, что он получил тяжелое ранение в результате разрыва гранаты, которая была сброшена с беспилотника. Оккупанта положили на носилки и пытались доставить в госпиталь. В момент транспортировки прилетел еще один боеприпас. Во время повторного взрыва никому из захватчиков выжить не удалось.
На войну он ушел добровольцем в сентябре. Фактически почти сразу и был ликвидирован. Изначально числился как без вести пропавший, но уже в октябре стало известно, что он погиб. Его похоронили 11 ноября в селе Кужмара в Республике Марий Эл.
Авторы и актеры сериала "Реальные пацаны" не владели информацией, над какими именно проектами он работал после завершения съемок сериала. Выяснилось, что он также работал над созданием ленты "Папины дочки".
На пропагандистском канале ТНТ недавно показали финальную серию комедийного сериала "Реальные пацаны". В ней главные герои пришли к раненым оккупантам в госпиталь и начали их воспевать. Как оказалось, последний эпизод сделали в память о звукорежиссере проекта.
Напомним, 30 октября стало известно, что в Донецке в аварии погиб известный боевик "ДНР" с позывным "Хорват". За год подполковник оккупантов трижды попадал в ДТП, рассказал собрат боевика. Константин Ланчак воевал против Украины с 2014 года и штурмовал Мариуполь в 2022-м. Последняя, смертельная для боевика, случилась вечером 28 октября в Ленинском районе Донецка.