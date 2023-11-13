Армия США заказала дополнительную партию самых современных САУ M109A7

Для США модернизируют артустановки Paladin до уровня М109А7. Благодаря этому машины будут иметь больше взаимосовместимых деталей с БМП Bradley.

Пока в Пентагоне решают, что делать с САУ M109A7 с более длинной пушкой в армии США заказали дополнительную партию артустановок. Об этом сообщает Департамент обороны.

Оборонный концерн BAE Systems получил заказ на дополнительную партию САУ M109A7 путем модернизации САУ M109A6 Paladin. Кроме этого армия заказала машину для подвоза боеприпасов M99A2A3. Работы по модернизации артустановок будут продолжаться на предприятии BAE Systems в штате Пенсильвания.

Обновление до уровня М109А7 включает обновление корпуса, чтобы больше деталей стали взаимозаменяемыми с БМП M2 Bradley, в частности двигатель, трансмиссия и гусеницы. Таким образом упростится и улучшится логистика и сами машины будут дешевле в производстве. Отмечается, что M109A7 будет иметь длину пушки 39 калибров, а не 58, которая еще проходит испытания. Поэтому дальность стрельбы составит до 21-40 км в зависимости от типа боеприпаса.

Кроме этого изменений претерпела боевая часть. Артустановка получила досылатель для увеличения темпов стрельбы. Выполнить контракт на 63,9 млн долларов должны в декабре 2027 года. Всего армия США планирует модернизировать 689 машин до уровня M109A7.

Напомним, 2 августа в ВСУ показали применение САУ М109 против российской пехоты.

10 октября в США провели успешное испытание снаряда Ramjet 155, который способен вести стрельбу на расстояние 150 км.