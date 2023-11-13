Уже на фронте: армия РФ засветила китайские вездеходы Desertcross-1000-3 (видео)
Оккупанты приобрели 1590 багги. В один может поместиться до 9 военных. Аналитики зафиксировали их в Силах спецопераций РФ.
Российские силы специального назначения показали на фронте китайские вездеходы Desertcross-1000-3. Об этом сообщает аналитик The Dead District в X (ранее Твиттер).
Корреспондент РФ показала, как выглядят китайский багги. На одну машину может поместиться до 9 военных. Всего армия РФ приобрела 1590 машин. В декабре оккупационные войска должны получить 500 Desertcross-1000-3 и еще 1090 в первом квартале 2024 года. Для РФ машины оснастили мягким салоном, обогревателями и усиленным бампером.
Производит Desertcross-1000-3 компания Shandong Odes Industry. Основное назначение багги: разведка, патрулирование и рейды. Также их можно использовать для эвакуации или поисковых операций.
Основные характеристики Desertcross-1000-3
Масса вездехода составляет 1600 кг, а грузоподъемность составляет 550 кг. При этом двигатель имеет мощность всего 87 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы развивать скорость до 80 кг/ч, запас хода составляет 250 км.
Напомним, 13 ноября СМИ писали, что Китай и Пакистан проводят крупнейшие учения Sea Guardian.
Также сообщалось, что ВС РФ получили партию модернизированных БМП-3.