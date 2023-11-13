Китай продает армии РФ вездеходы Desertcross 1000-3: зачем россиянам эта техника (видео)

Это компактная машина, которая предназначена для разведки, различных рейдов и эвакуации раненых по загрязненной и труднопроходимой местности.

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Минобороны РФ закупило китайские вездеходы Desertcross 1000-3 для нужд российской армии. Всего в войска было отправлено 537 единиц базовой модели и еще 1590 единиц, укомплектованных дополнительным оборудованием. Об этом 12 ноября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Вездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании Shandong Odes Industry предназначены для разведки, патрулирования и различного рода рейдов. Также они могут сыграть важную роль в поисково-спасательных операциях, в частности, при эвакуации раненых и больных в условиях сложной местности.

Машина способна перевозить грузы в тяжелых дорожных и грунтовых условиях, особенно когда на участках появляется непроходимая грязь.

Характеристики

Базовая модель Desertcross 1000-3 напоминает открытую конструкцию, похожую на "багги" но с отапливаемой кабиной для работы в холодном климате.

Масса вездехода достигает 1600 кг, при этом грузоподъемность составляет 550 кг. Кроме того внедорожник способен взять на буксир прицеп массой до 300 кг.

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Такие показатели достигаются за счет бензинового V-двигателя объемом 976 см3 и мощностью 87 л.с. На ровной твердой дороге машина развивает скорость до 80 км/ч, а запас хода составляет 250 км. Машина достаточно компактная — длина чуть превышает 3 метра, а ширина 1,8 метра, при этом высота автомобиля — 1,9 метра.

Обозреватели обратили внимание, что Desertcross 1000-3 появился в кадре во время визита президента РФ Владимира Путина в Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что по данным партизанской организации "Атеш" россияне пустили через Воронеж большой эшелон военной техники, который направлялся в Украину. Противник перевозил старые топливозаправщики, "КамАЗы" для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива и другую спецтехнику.