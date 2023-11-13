Китай продає армії РФ всюдиходи Desertcross 1000-3: навіщо росіянам ця техніка (відео)

Це компактна машина, яка призначена для розвідки, різноманітних рейдів та евакуації поранених по забрудненій і важкопрохідній місцевості.

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Міноборони РФ закупило китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 для потреб російської армії. Загалом у війська було відправлено 537 одиниць базової моделі і ще 1590 одиниць, укомплектованих додатковим обладнанням. Про це 12 листопада повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Всюдиходи Desertcross 1000-3 від китайської компанії Shandong Odes Industry призначені для розвідки, патрулювання і різного роду рейдів. Також вони можуть зіграти важливу роль у пошуково-рятувальних операціях, зокрема, під час евакуації поранених і хворих в умовах складної місцевості.

Машина здатна перевозити вантажі у важких дорожніх і ґрунтових умовах, особливо коли на ділянках з'являється непрохідний бруд.

Характеристики

Базова модель Desertcross 1000-3 нагадує відкриту конструкцію, схожу на "баггі" але з опалювальною кабіною для роботи в холодному кліматі.

Маса всюдихода досягає 1600 кг, при цьому вантажопідйомність становить 550 кг. Крім того, позашляховик здатний взяти на буксир причіп масою до 300 кг.

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Такі показники досягаються шляхом бензинового V-двигуна об'ємом 976 см3 і потужністю 87 к.с. На рівній твердій дорозі машина розвиває швидкість до 80 км/год, а запас ходу становить 250 км. Машина досить компактна — довжина трохи перевищує 3 метри, а ширина 1,8 метра, при цьому висота автомобіля — 1,9 метра.

Оглядачі звернули увагу, що Desertcross 1000-3 з'явився в кадрі під час візиту президента РФ Володимира Путіна в Ростов-на-Дону.

Раніше повідомлялося, що за даними партизанської організації "Атеш" росіяни пустили через Воронеж великий ешелон військової техніки, який прямував в Україну. Противник перевозив старі паливозаправники, "КамАЗи" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива та іншу спецтехніку.