Всеобщая мобилизация в Украине: кого из граждан могут снять с воинских учетов

Украинцы находятся на учетах призывников, военнообязанных и резервистов. В некоторых случаях с каждого из них человек может быть снят.

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация населения, однако при определенных условиях граждан могут снять с воинского учета. Это регулирует Закон о "Воинской обязанности и военной службе", в котором разобрались журналисты "24 канала".

С воинского учета призывников (кроме СБУ и СВР) могут снять украинцев, которые:

выбывают в другую местность к новому месту жительства;

выбывают на более 3 месяцев за границу;

были взяты согласно решениям комиссии по вопросам приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;

получили воинские звания офицерского состава после того, как прошли соответствующую подготовку;

закончили проходить альтернативную службу или досрочно ее прекратили в соответствии с законом;

выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

С воинского учета военнообязанных снимают тех, кто:

выбыл в другую местность;

был принят на службу в Нацполицию, Службу судебной охраны, ГБР, БЭБ, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;

выбыл на более чем 3 месяца за пределы Украины.

Также военнообязанного могут снять с учета по решению Минобороны, Службы безопасности или Службы внешней разведки.

С воинского учета резервистов снимают, если украинцы:

выбыли на новое место жительства;

были приняты на службу в полицию, ГБР, налоговую милицию и т.д;

выбыли за границу на 3 месяца и более;

были уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Резервистов тоже могут снять с учета по решению Минобороны, СБУ и СВР.

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