"Сфокусируемся на главном вопросе": Кулеба призвал увеличить поставки оружия Украине

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил европейским коллегам, что украинские пехотинцы — это обычные мужчины и женщины, большинство из которых ранее не служили в армии. Это люди разного происхождения, которые сделали выбор стать на защиту своей страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 ноября принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и призвал увеличить военную помощь для Украины. Он заявил, что главная задача — обеспечить успех украинского пехотинца. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Мы должны всегда помнить, кто является главным действующим лицом в российско-украинской войне. Чьи действия задают направление европейской истории. Чей успех обеспечит победу Украины и всей Европы. Это украинский пехотинец", — сказал Кулеба.

Он напомнил европейским коллегам, что украинские пехотинцы — это обычные люди и большинство из них ранее не служили в армии, но они сделали выбор стать на защиту своей страны.

"Отодвинем в сторону все нюансы процесса принятия политических решений и сфокусируемся на главном вопросе: что мы должны дать украинскому пехотинцу, чтобы обеспечить его успех? Ответ состоит из двух компонентов: средства для выполнения работы и моральный дух", — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба также поблагодарил страны-члены ЕС за предоставление оружия и боеприпасов, а также шаги, которые поднимают моральный дух украинцев, в частности ВСУ. Он отметил, что невозможно переоценить положительное влияние недавнего решения Еврокомиссии, которая рекомендовала открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС.

"Мы рассчитываем на единодушную поддержку ваших лидеров в декабре, когда Европейский Совет встретится для принятия решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС", — отметил глава украинского МИД.

Напомним, 9 ноября в МИД напомнили о последствиях мирных переговоров с РФ. По словам дипломата Дмитрия Кулебы, с 2014 года Москва и Киев более 200 раз пытались найти общий язык и 20 раз договорились о прекращении огня. Все это постоянно нарушалось российской стороной.