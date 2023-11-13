Разминирование Украины: в Херсонской области саперы обследовали почти 20% правобережья

По информации заместителя начальника Херсонской ОВА Ольги Малярчук, только на прошлой неделе саперы уничтожили более полутора тысяч взрывоопасных предметов.

В рамках гуманитарного разминирования территорий Украины продолжается очистка земли от "опасного российского мусора". В Херсонской области уже обследована пятая часть правобережья, большая часть очищенных территорий – сельскохозяйственные земли. Об этом сообщила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

Замглавы ОВА отметила, что приоритетом областных властей была и остается защита местных жителей от российских атак. Поэтому был предпринят ряд шагов по восстановлению и модернизации систем централизованного оповещения населения Херсонской области об опасности ракетных атак и обстрелов. Работы проводятся за счет областных бюджетных средств.

Малярчук сообщила, что приобретено 50 комплектов оборудования, которые будут установлены в разных районах области и в самом Херсоне. На данный момент в области работают 33 таких системы оповещения, еще шесть систем оповещения нуждаются в ремонте и скоро будут восстановлены.

"Также остановлюсь на вопросе разминирования региона. Над этим ежедневно работают до 140 групп саперов из ряда ведомств. В общей сложности это около 800 специалистов", – добавила Малярчук.

Замглавы ОВА отметила, что усилиями саперных групп очищено почти 20 процентов правобережья Херсонской области.

"Очищено от российского опасного мусора более чем 133,5 тысячи гектаров территорий, из которых почти 112 тысяч гектаров – земли сельскохозяйственного назначения", – рассказала Малярчук.

По ее словам, на прошлой неделе саперы обследовали почти 3600 га правобережья. В ходе разминирования было обнаружено и обезврежено 1600 взрывоопасных предметов.

Напомним, в Черниговской области при поддержке Метинвеста Рената Ахметова открыли центр противоминной деятельности. Одна из главных задач Центра — профессиональная подготовка саперов. Обучение пройдут более 3000 человек, которые будут заниматься гуманитарным разминированием.

Ранее Фокус писал, что в Украине начали выдавать ваучеры на обучение саперов. Подготовка специалистов по разминированию поможет социальной адаптации украинцев, которые возвращаются с войны. Обучение будет проходить для некоторых категорий граждан, среди которых участники боевых действий, ВПЛ и лица с инвалидностью.