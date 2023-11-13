Сбивает FPV и квадрокоптеры: РФ на базе ПЗРК "Верба" разработала антидроновый комплекс

По словам гендиректора компании Александра Михеева, автоматизированный комплекс ранее прошел тестирование в боевых условиях и также предназначен для противодействия БПЛА самолетного типа.

Российский "Рособоронэкспорт" на выставке Dubai Airshow 2023, которая с 13 по 17 ноября проходит в ОАЭ, представил свою новую разработку для противодействия БПЛА небольшого размера. Об этом сообщает Defense Express.

По словам гендиректора компании Александра Михеева, автоматизированный комплекс ранее тестировался в боевых условиях и предназначен для противодействия FPV-дронам, квадрокоптерам или беспилотникам самолетного типа.

Планшет антидронового комплекса

Новая разработка будет на вооружении специализированных подразделений по противодействию дронам.

Цели в новом комплексе обнаруживает переносная радиолокационная станция 1Л122-1Е, которая работает в L-диапазоне и может находить цели в воздухе на расстоянии 1-40 км и на высоте до 10 км. Точность при этом составляет до 100 м, в то же время ошибка движения по азимуту — не больше 0,5 градуса, по углу места — 1,5 градуса. Данные обновляются каждые 2-4 секунды.

Целенаведение обеспечивает индивидуальный комплект автоматизации оператора

Полученные сведения передаются по радиоканалу на переносной модуль автоматизированного управления — планшет командира "антидронового" подразделения.

Модуль управления от РЛС может располагаться на расстоянии 5 км.

Целенаведение обеспечивает индивидуальный комплект автоматизации оператора: сюда входят специализированные очки с визуализацией, гарнитура и средства связи.

Данные о цели передаются средству поражения или подавления. ПЗРК 9К333 "Верба" заявлен как главное средство поражения нового комплекса. Система уничтожает цели на расстоянии 500-6000 метров, на высоте от 10 до 3500 метров, по сведениям "Рособоронэкспорта".

Комплекс 9К333 "Верба" и прежде комплектовался РЛС 1Л122, а "новизна" системы заключается в "высоком уровне автоматизации" и интеграции носимых антидроновых комплексов в качестве средств подавления.

На форуме в Дубае представители РФ показали свой комплекс вместе с антидроновым ружьем "Аргумент-2" — эта система влияет на навигационные каналы на расстоянии до 2,1 км, а также на каналы управления — 1,1 км.

Напомним, что, по мнению экспертов, Су-57 не такой уж незаметный: обнаружена одна тонкость в вооружении истребителей РФ.

Также сообщалось, что власти ФРГ поставили ВСУ дополнительные радары воздушного наблюдения TRML-4D.