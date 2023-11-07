Германии поставила ВСУ два дополнительных радара воздушного наблюдения TRML-4D

TRML-4D не только является основным датчиком системы ПВО IRIS-T SLM, состоящих на вооружении ВСУ, но и работает самостоятельно в качестве радиолокационной станции. РЛС предназначена для обнаружения и наведения на цель пусковых установок с близких и дальних дистанций.

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Правительство Германии поставило Вооруженным силам Украины еще две РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, изготовленные немецкой компанией HENSOLDT. Таким образом ФРГ усилила поддержку Украины, предоставив ей самые современные радиолокационные технологии, позволяя украинским силам сохранить технологическое превосходство в области ПВО. Об этом 7 ноября сообщили в Defensa.

"Радиолокационные системы играют важную роль в раннем обнаружении и защите от таких угроз, являясь "глазами" воздушного пространства. Эти системы позволяют идентифицировать и отслеживать воздушные цели, что имеет решающее значение для суверенитета и обороны любой страны", — говорится в публикации.

Что известно о системе TRML-4D

Флагман немецкой техники TRML-4D не только является основным датчиком системы ПВО IRIS-T SLM, три системы которой уже поставлены в Украину, но и работает самостоятельно в качестве радиолокационной станции. Такая универсальность делает радар ключевой частью современного разведывательного комплекса и системы раннего предупреждения Украины.

Входящий в семейство радаров HENSOLDT C-диапазона (NATO G-band), TRML-4D представляет собой дистанционно управляемую мобильную установку, которая уже доказала свои возможности в полевых условиях. TRML-4D способна засекать воздушные цели на дальностях от 200 м до 250 км и на высотах до 40 км. При этом уверенное распознавание и сопровождение объекта типа "истребитель" начинается на дальностях 120 км, "крылатая ракета" – 60 км. Заявлена возможность одновременного сопровождения 1500 целей.

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Разработчики подчеркивают, что система TRML-4D с передовой технологией активной электронно-сканирующей решетки (AESA) на основе нитрида галлия предназначена для обнаружения и наведения на цель оружия с близких и дальних дистанций. Она способна обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, особенно малоразмерные, быстрые и маневренные крылатые ракеты, стационарные самолеты и вертолеты.

"Благодаря этим разработкам Украина укрепляет свою противовоздушную оборону перед лицом нынешних и будущих вызовов", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что на вооружение артиллерийских подразделений ВСУ поступили радиолокационные станции 112L4. Это украинская разработка, которая призвана заменить устаревшие советские РЛС АБС-1.