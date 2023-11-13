"У противника настоящая паника": РФ перебрасывает флот к Новороссийску, — партизаны (фото)

В Крыму фиксируют переброску кораблей Черноморского флота. Украинские партизаны говорят, что оккупанты боятся новых ракетных ударов Украины и таким образом пытаются спасти свою технику.

Из-за угрозы новых ракетных ударов российский флот бежит из временно оккупированного Крыма в Новороссийск. Об этом сообщают в партизанском движении "Атеш".

Отмечается, что РФ перебрасывает корабли, военных и технику в порт "Кавказ". В дальнейшем военных доставят в Новороссийск. По мнению агентов "Атеш", такая переброска кораблей происходит из-за успешных ракетных ударов украинских военных по российскому флоту.

Фото: Telegram/Атеш

Фото: Telegram/Атеш

"В рядах противника настоящая паника. Противник догадывается, что наступают новые удары по их флоту и пытается их спасти", — говорится в сообщении.

Партизаны напомнили об уничтоженном десантном корабле "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону". Они отметили, что это стало возможным благодаря агентам партизанского движения и жителям Севастополя.

Уничтожение российских кораблей

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина уничтожила семь кораблей и одну подводную лодку России. Первым Украина уничтожила российский ракетный крейсер "Москва" — 13 апреля 2022 года. Он затонул в 150 км от Одессы.

Также недавно, 4 ноября, Украина нанесла ракетный удар по Керчи, где поразила ракетный корвет "Аскольд". В частности, это был один из самых новых российских кораблей, который является носителем "Калибров". Стоит отметить, что на момент удара он находился на ремонте и должен был быть взят на вооружение ВМФ РФ только 27 ноября. Впрочем корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит уже ремонту. Кроме того, в ночь на 13 сентября украинские военные уничтожили корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-дону". Удары нанесли ракетами класса "воздух-поверхность".

Напомним, недавно в партизанском движении "Атеш" рассказывали, что РФ перебрасывает в Евпаторию военную технику. В частности, партизаны заметили специальный ремонтно-эвакуационный автомобиль РЭМ-КЛ.

Также 9 ноября в движении сообщали о прибытии в оккупированный Джанкой новой партии мобилизованных лиц. Отмечается, что их отправляют в воинскую часть и на фронт. Также в украинском подполье сказали, что российская армия несет большие потери, а военные больницы в Крыму переполнены.