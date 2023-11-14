Пусть рожают детей: в Совфеде РФ призвали ограничить доступ россиянок к высшему образованию

По мнению представительницы от Челябинской области Маргариты Павловой, надо перестать "плодить" молодых женщин, получающих высшее образование, потому что из-за этого у них на долгие годы упускается детородная функция.

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что россиянок нужно "перестать ориентировать на высшее образование". По ее словам, высшее образование чаще всего бесполезно, а из-за зацикленности на нем "упускается детородная функция". Об этом она заявила в интервью "Первому русскому".

"Нужно провести огромную духовную и моральную работу. Когда девушка вырастает, ее на что ориентируют родители? На то, что она должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом уже выходить замуж и рожать детей. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины — они не знают, что такое дом", — сказала сенатор.

По мнению Павловой, "надо перестать плодить" молодых женщин, получающих высшее образование — оно якобы им ничего не дает, а из-за поиска себя у девушки "затягивается на долгие годы и упускается детородная функция".

Сенатор также считает, что рождаемость невозможно поднять с помощью экономических мер.

"Система ценностей должна быть пересмотрена. Дети берутся не в богатых квартирах, а в голове", — заявила Павлова.

Сама сенатор в 21 год получила высшее образование по специальности "социолог-психолог социально-культурной сферы".

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