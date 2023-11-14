Врагу было очень некомфортно: городской голова Мелитополя рассказал подробности о взрывах в городе

Было громко по крайней мере в трех населенных пунктах — Токмаке, Мелитополе и вблизи поселка Веселое. После попаданий работала российская ПВО.

На оккупированной территории Запорожья оккупанты "страдают" от регулярных прилетов, в результате которых их количественный состав сокращается. Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Как он отметил, около 18:40, 13 ноября в Мелитополе прогремели взрывы. После этого начала работать российская противовоздушная оборона.

"К сожалению, все мы знаем эффективность вражеской ПВО. Кроме окрестных домов, у которых она сносит крыши, более эффективно она вряд ли работает. Но вчера вечером была очередная ликвидация врага в Мелитополе", — сказал он.

Иван Федоров отметил, что не может сказать, сколько именно врагов было ликвидировано. Также он сообщил, что вечер для российских захватчиков продолжился. Вблизи поселок Веселого, со стороны поселок Менчукуры также местные жители слышали взрывы.

"Мы знаем, что там было большое размещение вражеских войск. Когда враг частично выводил подразделения из Токмака, он размещал их на базе Веселого и Михайловки", — сказал он.

Городской голова Мелитополя проинформировал, что в районе самого Токмака, где сосредоточены большие силы ВС РФ, также было слышно 3 взрыва.

"Врагу было очень некомфортно и теперь меньшее количество вражеских войск будет воевать против Украины", — сказал мэр Мелитополя.

Напомним, что в результате взрыва во временно оккупированном Мелитополе 11 ноября погибли офицеры Российской Федерации. Он произошел в помещении "Новой почты", в котором российские оккупанты разместили свой штаб.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе прогремели взрывы и оккупанты частично перекрыли движение в городе. Подконтрольные РФ медиа утверждали, что взрывы связаны с "неисправностью газового оборудования" в автомобиле.