Баллистика и Shahed: ВС РФ ночью атаковали несколько областей Украины (фото)

Российские военные атаковали Украину с помощью девяти дронов типа Shahed-136/131, баллистической ракеты типа "Искандер-М" и управляемой авиационной Х-35. Украинская противовоздушная оборона сбила семь ударных БПЛА.

В ночь с 13 на 14 ноября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью ударных дронов, баллистической и управляемой авиационной ракетами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

"В ночь на 14 ноября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными дронами, баллистической и управляемой авиационной ракетами", — говорится в сообщении.

В ПС отметили, что пусты девяти БПЛА Shahed-136/131 зафиксированы из района Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Тогда как из района временно оккупированного Джанкоя враг выпустил баллистическую ракету "Искандер-М", а с временно оккупированной территории Запорожской области — управляемую авиационную Х-35.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 7 ударных БПЛА Shahed-136/131", — добавили в сообщении.

Обстрелы в Днепропетровской области

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, ночью 14 ноября российские военные обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район.

"Сначала бил по Марганецкой громаде, потом — по районному центру", — сказал Сергей Лысак.

Он отметил, что пострадавших среди людей нет, однако зафиксированы разрушения. В частности, повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, авто и теплица.

Кроме этого, над Павлоградским районом украинская противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник.

Взрывы в Хмельницкой области

В Хмельницкой областной военной администрации сообщили, что ночью во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны в регионе. Зато сообщений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало.

Взрывы в Харьковской области

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что около 22:00 13 ноября российские военные нанесли удар по Изюмскому району с помощью шести дронов-камикадзе типа Shahed. В результате попадания повреждено гражданское предприятие, произошел пожар, однако обошлось без пострадавших. По его словам, силы ПВО сбили четыре дрона.

Кроме этого, в течение 13 ноября оккупанты обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты области из артиллерии, минометов и другого вооружения. Под вражеским огнем оказались Казачья Лопань Харьковского района, Старица и Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие населенные пункты Купянского района.

Синегубов отметил, что было повреждено здание малокомбината из-за обстрелов Купянска.

"Пострадавших среди гражданского населения за сутки не зафиксировано", — добавил он.

Напомним, ночью 14 ноября российские военные атаковали Украину. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что вражеские беспилотники были замечены на территории Украины еще вечером 13 ноября.

14 ноября стало известно, что Российская Федерация продолжает строить завод по производству иранских дронов в Татарстане, что в 800 километрах от Москвы. Журналисты рассказали, что ни США, ни их союзники пока не ввели санкции против владельца сооружения — АО "Алабуга" и его ассоциированных компаний.