В Краснодарском крае РФ нашли десятки новых могил захватчиков, — СМИ

По информации активистов, всего в Краснодарском крае зафиксировали более 1700 могил российских оккупантов. На отдельном кладбище хоронят "вагнеровцев".

В Российской Федерации кладбища пополняются могилами ликвидированных участников полномасштабного вторжения. В частности, на кладбище в Новороссийске и Абинске Краснодарского края обнаружили 20 новых могил — кадровых российских военнослужащих, мобилизованных и наемников ЧВК "Вагнера". Об этом сообщает "Кавказ. Реалии".

По информации активистов, всего в Краснодарском крае зафиксировали более 1700 могил российских оккупантов. На отдельном кладбище в станице Бакинской хоронят наемников ЧВК "Вагнер", где активисты насчитали 607 могил.

Кладбища пополняются офицерами

OSINT-эксперт Иракли Комахидзе отметил, что среди "новоприбывших" — полковник Валерий Петраш — оккупанта топового ранга ликвидировали 19 сентября 2023 года.

"Полковник Петраш Валерий. 25.09.2023 года прикопали по-тихому", — написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Петраша повысили до звания полковника в 2019 году. Ранее он командовал 5-м гвардейским зенитно-ракетным полком 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Также ранее сообщалось, что в Украине погиб начштаба 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. По данным СтратКому ВСУ, российский полковник Ян Суханов был тяжело ранен в результате удара ВСУ по командному пункту бригады ЧФ РФ. Он умер в Главном военном клиническом госпитале имени Н.М. Бурденко в возрасте 43 лет.

Потери ВС РФ

По данным журналистов, погибли по меньшей мере 5255 уроженцев юга и Кавказа. Российские власти скрывают потери, поэтому реальная цифра может быть гораздо больше. По данным Military Media Center Силы обороны Украины за прошедшую неделю с 06.11 по 12.11 уничтожили 5690 военнослужащих ВС РФ (условно 11 батальонов).

За последние сутки ВСУ ликвидировали 920 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения уничтожено 313 470 воинов армии России.

Напомним, 14 ноября экс-сотрудник СБУ рассказал, что заставит РФ остановить войну. Под Авдеевкой могли погибнуть до 30 тысяч российских военнослужащих, однако потери среди людей для ВС РФ не являются болезненными, считает эксперт.

Ранее Фокус писал, что Авдеевка превращается в одно из крупнейших кладбищ для подразделений ВС РФ. За 2 недели наступлений на Авдеевку ВС РФ понесли там потери, которые превышают потери в аналогичных наступательных операциях в районе Бахмута, Угледара и Купянска.