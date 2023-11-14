В крупнейшей больнице Газы младенцев греют фольгой из-за нехватки энергии, — Минздрав Палестины

В ЦАХАЛе заявили, что оставили у входа в больницу Аль-Шифа 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, однако в контролируемом ХАМАС госпитале отказались от него.

В больнице Газы погибают пациенты, а младенцы умирают прямо в выключенных холодных кювезах из-за нехватки энергии. Между тем , боевые действия между Израилем и террористами ХАМАСа только усиливаются. Об этом пишет Independent со ссылкой на информацию палестинских чиновников здравоохранения.

По данным Министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, в настоящее время трое из 39 младенцев в крупнейшей в Газе больнице Аль-Шифа скончались из-за того, что закончилось топливо и выключились инкубаторы.

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По информации Минздрава Палестины, всего 32 пациента скончались с тех пор, как 11 ноября в аварийном генераторе Аль-Шифа закончилось топливо.

"Крошечные младенцы в своих обширных пеленках, лежат рядами на обычной больничной койке, покрытой алюминиевой фольгой — альфолем. Грудная клетка почти всех недоношенных новорожденных торчит сквозь кожу. Фольга — это импровизированное решение, чтобы попытаться сохранить тепло, и они не померли". – рассказали репортеры Independent со ссылкой на палестинских чиновников здравоохранения.

В то же время, израильские военные говорят, что борются с террористами ХАМАСа в районе вокруг больницы, где нет электричества, воды, пищи, медикаментов и оборудования. Между тем, Министерство здравоохранения утверждает, что заведение обстреливали снайперы и беспилотники.

"Там также есть снайпер, который атаковал пациентов, у них огнестрельные ранения, мы прооперировали трех из них… Ситуация очень плохая. Это закрытая территория, о нас никто не знает", — сообщил из больницы Аль-Шифа хирург, работающий в организации. Врачи без границ" (MSF).

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В Израиле старший советник премьер-министра Израиля Биэньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что его страна предлагает "практические решения" для эвакуации младенцев, и обвинил ХАМАС в непринятии предложений.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контрадмирал Даниэль Хагари отверг "ложные сообщения" о том, что израильские бойцы нанесли удар, в частности, по госпиталю Аль-Шифа и других больницах в секторе Газа, передает The Times of Israel.

"Мы боремся с террористами, которые предпочитают бороться вблизи больницы Шифа", — объяснил он.

Хагари также отметил, что из Газы поступает много дезинформации.

"Я хочу прояснить факты. В госпитале Шифа нет осады, повторяю, никакой осады. Восточная часть больницы открыта для безопасного прохода жителей Газы, желающих покинуть больницу", — заверил Хагари.

По словам представителя ЦАХАЛа, армия позволяет пациентам и персоналу больниц Газы, а также всем гражданским северянам Газы эвакуироваться на юг. Он также сообщил, что разговаривал с персоналом в Шифе и подчеркивал это.

"Мы непосредственно и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники госпиталя Шифа обратились с просьбой завтра помочь малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу. Мы предоставим необходимую помощь", — добавил Даниэль Хагари.

Топливо для больницы

По информации представителя ЦАХАЛа, военные оставили у входа в больницу 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, однако в госпитале отказались от него. По свидетельству израильской армии, якобы, боевики ХАМАС не разрешили персоналу больницы забрать это горючее, пишет BBC.

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра отрицает это, передает Reuters. В то же время он отметил, что 300 литров позволят больнице работать всего полчаса. Больницам "Аль-Шифа" нужно 8-10 тысяч литров топлива в день, их должно доставлять Красный Крест или другое агентство по оказанию помощи.

Что говорят в ВОЗ

Кроме Аль-Шифа, другие больницы в секторе Газа сообщили о широкомасштабных проблемах, в частности из-за отсутствия поставок и электроэнергии.

Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус, специалисты организации потеряли связь с персоналом больницы Аль-Шифа в городе Газа. В ВОЗ также предполагают, что медицинский персонал заведения присоединился к потоку сотен тысяч гражданских, уже сбежавших на юг анклава.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреес — о больнице Аль-Шифа в Газе

Также, по информации ВОЗ, несколько человек погибли, другие получили ранения в результате обстрелов частей больницы.

"ВОЗ потеряла связь со своими координаторами в больнице Аль-Шифа в Газе на фоне ужасных сообщений о постоянных нападениях на больницу. Есть сообщения, что некоторые из сбежавших из больницы были обстреляны, ранены или убиты. По последним сообщениям, больница была окружена танками", — написал Гебреес.

Он добавил, что ВОЗ серьезно озабочена безопасностью медицинских работников, сотен больных и раненых пациентов, в том числе находящихся на жизнеобеспечении младенцев и перемещенных лиц, остающихся в больнице.

"ВОЗ снова призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе как единственному способу спасти жизнь и уменьшить ужасный уровень страданий. ВОЗ также призывает к непрерывной, упорядоченной, беспрепятственной и безопасной медицинской эвакуации критически раненых и больных пациентов", — написал Гебреесус.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ХАМАС потерял контроль над сектором Газа, поскольку ЦАХАЛ пытается полностью захватить город Газа.

Как ранее писал Фокус, ЦАХАЛ начал наземное наступление на сектор Газа и уже фактически окружил его.