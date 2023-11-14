В Донецке прогремел взрыв: над городом виднеется дым (видео)

По данным местных каналов, взрывы, вероятно, прозвучали в Буденовском районе города. До этого в небе пролетели дроны.

Во вторник, 14 ноября, во временно оккупированном Донецке раздался взрыв. В Буденновском районе города виднеется столб дыма. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Новини Донбасу".

"По информации из местных групп, до этого в небе кружили два дрона. Впоследствии отработала ПВО РФ, но был и разрыв", — пишет издание.

Как сообщают местные каналы, взрывы, вероятно, прозвучали в Буденовском районе города.

На видео можно услышать звуки взрыва.

Стоит добавить, что на момент публикации что официальные лица или военное руководство Украины никоим образом не комментировали ситуацию.

Напомним, что в Таганроге прогремел взрыв вблизи военного аэродрома. Громко было вблизи аэропорта, где могут находиться самолеты Ил-76 и вертолеты. Очевидцы в соцсетях утверждают, что у них "задрожали дома и окна".

Ранее сообщалось, что в селе Седово вблизи Мариуполя прогремел мощный взрыв. Удары, вероятно, нанесли ракетами Storm Shadow или ATACMS.