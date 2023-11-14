"Враг мстит свободному Херсону": Зеленский заявил о подкреплении ПВО и РЭБ города

Президент сообщил подробности и по эффективной работе "зернового коридора". Сейчас Украина преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняет положительную динамику.

Оборона Херсона получила дополнительные возможности для защиты города. Подробности в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские захватчики обстреливают центр города без всякой военной необходимости. На заседании Ставки приняли решение существенно подкрепить тамошние оборонительные возможности в разведке, контрбатарейной, радиоэлектронной борьбе и ПВО.

"Враг и в дальнейшем будет мстить свободному Херсону", — заявил руководитель государства.

МВД также доложило Зеленскому о ликвидации последствий ночных обстрелов. Также военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу украинской ПВО.

Сейчас, по словам президента, работает "зерновой коридор". Сейчас Украина преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняет положительную динамику.

Военные доложили руководителю государства и об увеличении количества вражеских штурмов в районе Купянска и Авдеевки. Зеленский поблагодарил воинов, которые держат позиции и не прекращают наступательные операции.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты 13 ноября применили артиллерию и попали в транспортное средство, в котором находились 36-летняя женщина, двухмесячный младенец и 64-летний мужчина. Семья возвращалась с медосмотра.

Зеленский 10 ноября анонсировал усиление защиты Херсона дополнительными системами ПВО. Защитники города также получат, средства контрбатарейной борьбы, системы РЭБ и разведки, что позволит противодействовать атакам российских войск.

Обстрелы правого берега Днепра Херсонской области российские оккупанты осуществляют фактически из всего оружия, которое могут применить. ВСУ и в дальнейшем выбивают захватчиков на левом берегу.

Напомним, 14 ноября в ВСУ объяснили, почему россияне "аннулировали" собственное заявление об отступлении. Захватчики, как отмечают в командовании, не получили той реакции Сил обороны, на которую надеялись, поэтому аннулировали свою новость о перегруппировке войск в Херсонской области.