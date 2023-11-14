Втрое больше: у Зеленского сравнили количество ВС РФ в Украине в начале войны и сейчас

Российская группировка в Украине увеличилась втрое с начала большой войны. Руководитель Офиса президента в США призвал к сохранению поддержки.

По состоянию на 14 ноября численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале полномасштабной войны. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, который находится с рабочим визитом в США, ВСУ отвоевали уже около 50% ранее оккупированных врагом территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии, поэтому страна нуждается в сохранении международной поддержки.

Что известно о визите украинской делегации в США

Во время пребывания украинской делегации во главе с главой ОП Андреем Ермаком в США состоялись встречи с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, секретарем Совета национальной безопасности, советником премьер-министра Великобритании по вопросам нацбезопасности Тимоти Барроу.

Стороны обсудили актуальную ситуацию на поле боя в Украине.

Как отметил Ермак, украинская армия отвоевала уже около 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии. Поэтому наша страна нуждается в сохранении поддержки стран-союзниц.

Фокус уже предоставлял цитату главы ОП о переломном моменте в войне в Украине. По словам Ермака, следующий год будет решающим для боевых действий.

Он также назвал необходимые пункты для скорейшей победы Украины в войне, в частности, усиление санкций и дополнительных систем вооружений. По словам Ермака, контрнаступление Киева "развивается". Однако о результатах операции не сообщил.

Отметим, что в рамках визита украинской делегации в США состоялись встречи с внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Пльотнером и советником президента Франции по вопросам внешней политики Эммануэлем Бонном.