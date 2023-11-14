Лицензия выдана: Индия развернет производство российского ПЗРК "Игла-С"

Производить российские ПЗРК в Индии будет неназванная частная компания. "Игла-С" — это модернизация советской "Иглы".

Россия подписала контракт на производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Источники государственного издания среди экспортной среды сообщили, что производство на территории Индии развернет частная компания.

"Мы уже подписали соответствующий документ и сейчас совместно с индийской частной компанией организуем производство ПЗРК "Игла-С" в Индии", — заявил глава государственного экспортера вооружений "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Индия сейчас является крупнейшим в мире импортером оружия, а РФ остается важным и крупнейшим поставщиком для страны. Даже несмотря на полномасштабную войну против Украины Индия до сих пор является покупателем российских вооружений. По данным SIRPI, в период с 2018 по 2022 годы на РФ приходится 45% импорта оружия в Индию, далее следует Франция — 29% и США — 11%.

Пока публично не разглашается, какие именно компании из Индии будут разворачивать производство ПЗРК "Игла-С". Также не озвучены приблизительные сроки начала работ.

ПЗРК "Игла-С"

"Игла-С" — это российская модернизация советского ПЗРК "Игла". В рамках работ была увеличена масса боевой части, а также появилась возможность сбивать БПЛА и крылатые ракеты с вероятностью 0,8-0,9. Он принят на вооружение РФ в 2022 году.

Напомним, 14 ноября Saab сообщил, что гранатометы Saab начнут строить в Индии. Это станет первым зарубежным производством.

29 июня украинский военный сбил российский штурмовик Су-25 с ПРЗК "Игла".